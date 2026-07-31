Bauernsalat

1 Die Salate putzen, waschen, in mundgerechte Stücke zupfen und trocken schleudern. Knoblauch und Schalotte in winzig kleine Würfel schneiden. Etwas Senf, Öl, Essig, Salz und Pfeffer verrühren. Schalotte und Knoblauch dazugeben.

Tipp: Einen wunderbar nussigen Geschmack bekommt die Vinaigrette, wenn Sie 1 bis 2 EL Walnussöl untermengen.

2 Den Speck zuerst in dünne Scheiben und dann in kurze Streifen schneiden. In einer beschichteten Pfanne ohne Fett knusprig braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

3 Das Bauernbrot in hauchdünne, eher kleine Scheiben schneiden.

4 Portionsweise im Speckfett knusprig rösten. Mit den halbierten Knoblauchzehen einreiben.

5 Die Karotten und Radieschen erst kurz vor dem Servieren reiben. Mit dem Salat vermengen. Mit Salatsauce abmachen.