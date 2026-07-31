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Rhabarbercreme mit Zabaione

Rhabarbercreme mit Zabaione (Symbolbild)
© Matilda Bellma
Rhabarbercreme mit Zabaione (Symbolbild)
Gesamtzeit:35 min

Zutaten

  • 750 g Rhabarber
  • 50 g Zucker
  • 300 ml Orangensaft, frisch gepresst
  • 150 g Himbeergelee
  • 50 g Zucker
  • 1 Pck. Vanillepuddingpulver

Für die Soße

  • 4 Stk. Dotter
  • 100 ml Weißwein (Muskateller)
  • 4 EL Zucker
  • 100 ml Schlagobers

Zubereitung

  1. 1

    Den Rhabarber in 2 cm lange Stücke schneiden. Das Puddingpulver
    in 200ml Orangensaft glatt rühren. Den restlichen Orangensaft, das Himbeergelee und Zucker aufkochen.

  2. 2

    2. Das angerührte Puddingpulver einrühren und nochmals aufkochen. Den Rhabarber untermengen. Nochmals aufkochen. Etwas abkühlen lassen und in Dessertschalen füllen.

  3. 3

    Dotter, Zucker und Wein verrühren und über Dunst cremig aufschlagen. Darauf achten, dass das Ganze nicht zu heiß wird, weil die Dotter gerinnen könnten. Ist die Temperatur zu niedrig, wird die Masse allerdings nicht cremig genug.

  4. 4

    Die Schüssel in Eiswasser stellen und die Creme kalt schlagen. Das Schlagobers steif schlagen und unter die Creme ziehen. Auf dem Rhabarber verteilen.

  5. 5

    Vor dem Servieren mindestens zwei Stunden kalt stellen.

Tipp: Wenn Kinder mitessen, können Sie das Dessert mit Vanillesoße servieren.