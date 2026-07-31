Rhabarbercreme mit Zabaione

1 Den Rhabarber in 2 cm lange Stücke schneiden. Das Puddingpulver

in 200ml Orangensaft glatt rühren. Den restlichen Orangensaft, das Himbeergelee und Zucker aufkochen.

2 2. Das angerührte Puddingpulver einrühren und nochmals aufkochen. Den Rhabarber untermengen. Nochmals aufkochen. Etwas abkühlen lassen und in Dessertschalen füllen.

3 Dotter, Zucker und Wein verrühren und über Dunst cremig aufschlagen. Darauf achten, dass das Ganze nicht zu heiß wird, weil die Dotter gerinnen könnten. Ist die Temperatur zu niedrig, wird die Masse allerdings nicht cremig genug.

4 Die Schüssel in Eiswasser stellen und die Creme kalt schlagen. Das Schlagobers steif schlagen und unter die Creme ziehen. Auf dem Rhabarber verteilen.