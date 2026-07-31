US-Kongress sieht "Ansprüche" Marokkos auf Ceuta

Nach dem Migrantenansturm auf die spanische Exklave Ceuta wird über mögliche weltpolitische Hintergründe spekuliert. Ceuta ist nicht von der NATO-Beistandspflicht umfasst.

In sozialen Medien wird etwa auf ein Ausschussdokument des US-Kongresses vom April hingewiesen, wonach sich die beiden Städte Ceuta und Melilla "auf marokkanischem Territorium" befinden und vom nordafrikanischen Land beansprucht würden. Der Bericht begleitete einen Beschluss von Militärhilfen in Höhe von 40 Millionen Dollar (34,86 Millionen Euro) für Marokko.

Der Ausschuss des Repräsentantenhauses verwies in dem Bericht auf die "historische Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und Marokko", die auf das Jahr 1786 zurückreiche, und wies darauf hin, "dass sich die von Spanien verwalteten Städte Ceuta und Melilla auf marokkanischem Territorium befinden und Gegenstand von lange zurückreichenden Ansprüchen Marokkos sind". Der Ausschuss unterstütze daher die Bemühungen von US-Außenminister Marco Rubio, diplomatische Kontakte zwischen Madrid und Rabat "über den künftigen Status von Ceuta und Melilla" zu fördern.

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Marokko gilt als enger Verbündeter der USA und Israels, während sich die sozialistische Regierung Spaniens in den vergangenen Monaten bei allen drei Staaten massiv unbeliebt gemacht hat. So zählt die Regierung in Madrid zu den lautesten Kritikerinnen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen und stellte sich auch klar gegen den Iran-Krieg. Beim jüngsten NATO-Gipfel drohte US-Präsident Donald Trump dem Land mit dem kompletten Abbruch der Handelsbeziehungen. Marokko wiederum dürfte nicht gefallen haben, dass Sánchez kürzlich den nordafrikanischen Rivalen Algerien besucht hat. Dieses unterstützt die Befreiungsbewegung Polisario in der Westsahara, einer in den 1970er Jahren von Marokko annektierten früheren spanischen Kolonie.

Netanyahu-Sohn rief schon vor Jahren zu „Befreiung“ auf

Der israelische UNO-Botschafter Danny Danon nutzte die Vorgänge in Ceuta dafür, die vermeintliche Doppelmoral der spanischen Regierung bloßzustellen. "Bevor (Spanien) weiter den Oberlehrer für uns spielt, sollte es der Welt erklären, warum es immer noch koloniale Enklaven in Afrika hat", schrieb er auf X. Der Sohn des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, stellte die spanischen Ansprüche auf die Städte schon vor sieben Jahren in einem X-Post in Frage. "Liebe Araber und Muslime. Wollt ihr besetztes arabisches islamisches Land befreien? Das wäre doch ein guter Anfang", schrieb er zu einer Landkarte, die Spaniens Territorien in Nordafrika zeigt.

Ceuta nicht von NATO-Beistandspflicht umfasst

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bezeichnete den Migrantenansturm am Freitag bei einem Besuch der Exklave als "Angriff" und "Verletzung der territorialen Integrität Spaniens". Bei einem militärischen Angriff auf Ceuta könnte Spanien übrigens nicht auf den Beistand der NATO-Partner vertrauen. Die Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags bezieht sich nämlich nur auf Europa, Nordamerika, die Türkei sowie Atlantikinseln nördlich des Wendekreises des Krebses (23 Breitengrad der Nordhalbkugel), nicht aber auf den afrikanischen Kontinent. Die Beistandsverpflichtung nach Artikel 42 des EU-Vertrags kennt diesbezüglich keine Einschränkungen.