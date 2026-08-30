So will dieser Mann Audi wieder ein Gesicht geben

Massimo Frascella hat den schwierigsten Job der Branche: Er muss als Chefdesigner der Marke Audi wieder ein Gesicht geben – das sind seine Pläne.

Massimo Frascella steigt lachend aus dem Auto. Interview, jetzt? Nein, zuallererst braucht es eine kleine Pause, auslüften, hier in Goodwood, dem schillerndsten Autofestival der Welt. Trotzdem sticht das Auto heraus, mit dem er gerade auf dem Festivalgelände angekommen ist. Nuvolari heißt der Sportwagen, atemberaubend schön, ein legitimer Nachfolger des R8 aus einer Zeit, in der Audi ein Objekt der Begierde war, „Habenwollen-Effekt“ inklusive.

Der Nuvolari ist aber ein Kind seiner Zeit (High-Performance-Plug-in-Hybrid, genetisch verwandt mit dem Lamborghini Temerario, 1001 PS, auf 499 Stück limitiert) und gleichzeitig schafft er den Bruch mit der Gegenwart. Es ist ein Gesamtkonzept für einen Audi der Ära Frascella unter dem CEO Gernot Döllner, der bei den Ingolstädtern keinen Stein auf dem anderen lässt.

1 / 4 Was für ein Blick! Audi Nuvolari © Audi

Frascella ist so etwas wie eine gezielte Provokation, die Harmonie, die sich ins Audi-Design eingeschlichen hat, gilt es zu brechen. Der Nuvolari ist kalt bis cool und doch faszinierend, es ist die Handschrift Frascellas, der vor allem bei Jaguar und Land Rover gezeigt hat, dass er Marken neu erfinden kann ohne die Wurzeln zu verlieren – und gleichzeitig nicht Everybody's Darling zu sein.

Seit dem Juni 2024 vereint Frascella als Chief Creative Officer der Audi AG mehr Macht auf eine Person als seine Vorgänger. Er hält alle Fäden in der Hand, verantwortet „die Gestaltung aller Kundenkontaktpunkte“ der Marke Audi. Er muss und er wird Audi ein neues Gesicht geben, mitten in einer Krise, die die ganze Autobranche wie ein Tsunami erfasst hat.. Ein erstes Bild hat man neben dem Nuvolari schon vor Augen, „The Radical Next“ heißt das Credo.

© sagmeister_potography/Audi Botschafter glorreicher Tage: Audi R8

„Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Angst“, erzählt Frascella zu Beginn unseres Gesprächs. Tom Kristensen, neunfacher Audi-Le-Mans-Sieger und Botschafter der Marke, saß bei den Demo-Runden zum legendären Hill-Climb in Goodwood am Steuer. „Der Kurs ist doch recht eng“, erzählt Frascella.

Das Auto bringe Audi an einen Ort, wo Audi noch nie gewesen sei, sagt er, im philosophischen Sinne. Maßgeschneidert, limitiert, ein Manifest dafür, was Audi kann, in Sachen Design genauso wie in Sachen Technik. Die Industrie sei in einer herausfordernden Situation, es sei wichtig für Audi die Essenz der Marke wiederzufinden und zu zeigen wer man ist, erzählt Frascella.

Was ist für Audi wichtiger? Design oder Technik?

Rekalibrieren wolle man die Werte von Audi, die Radikalität seines Designs verspricht eine neue Klarheit. Es geht um keine Neuerfindung, sondern um das „Wiederfinden“. „Du kannst die Essenz der Marke, die wir haben und wer du als Marke bist, nicht verlieren. All die neuen Konkurrenten, die jetzt auf den Markt drängen, haben diese Werte nicht, die wir haben.“

Aber was ist jetzt wichtiger, Vorsprung durch Design, oder Vorsprung durch Technik? Frascella lächelt wieder. „Design, Technik, Qualität, ist ein Dreigestirn, das kann man nicht voneinander trennen.“ Das Leitmotiv bleibe die radikale Einfachheit. Einfachheit sei kein Trend, sondern bedeute Klarheit, und Audi folge keiner Mode, sondern kehre zu den Werten zurück, die Audi ausgemacht haben. Es gelte die Marke darauf zu reduzieren, worauf es wirklich ankommt und das zu eliminieren, was nicht notwendig sei.

Wie die F1 und das autonome Auto ins Audi-Design findet

Die Idee ein und dasselbe Auto für die ganze Welt zu bauen, sei nicht mehr zeitgemäß. Ein Auto könne nicht mehr die Anforderungen der ganzen Welt erfüllen, der chinesische Kunde sei ganz anders als Autokäufer in den USA oder in Europa. Bei einem chinesischen Auto gehe es vielmehr darum ein Zuhause-Gefühl zu erzeugen, man sehe einen größeren sozialen Aspekt, die technischen Ansprüche – Updates, autonomes Fahren – seien in China noch höher.

Apropos autonomes Fahren: Wie wird es das Auto verändern? Frascella bleibt vorsichtig. Die direkte Interaktion zähle natürlich weniger, der Weg sei wichtiger als das Ziel, wenn man so wolle. Für die einen könne das ein „Living Room“ sein, für die anderen ein „Geschäftsbüro“, die einen wollen länger fahren, die anderen nur kurz. „Für das alles muss das Design Lösungen finden.“

Die Formel 1, in die Audi ja heuer eingestiegen ist, finde subtil in die Serie, man müsse Brücken bauen, weil das Design eine F1-Autos nur radikal, nicht einfach sei. Grafik und Farben seien verbindende Elemente. Die vertikale Linie am Concept C weise in diese Richtung.