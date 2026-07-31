Kochen mit cookingCatrin: Rezeptideen für den Frühstückstisch!

Perfekter Start in den Tag

Alles was cookingCatrin liebt, in einem Rezept vereint: Italien, Frühstück und Brot. Und das alles noch mit dem #nofoodwaste-Gedanken dahinter! Die Frühstücks-Version des italienischen Klassikers aus der Toskana eignet sich perfekt für den Start in den Tag – Frühstücks Panzanella mit Tomaten, cremiger Burrata und Petersilien-Gremolata.

Wo sonst gilt: je frischer desto besser, gilt heute: altbacken schmeckt es noch besser. CookingCatrin gibt altbackenem Brot eine zweite Chance und zeigt, wie es zum Star auf den Tellern wird. Statt im Müll landet das Brot in Würfel geschnitten in einer Pfanne mit etwas Olivenöl, wo es kross gebraten wird. Gemeinsam mit frischen Tomaten, Gurke und Paprika, italienischem Dressing, Kräuter-Gremolata ideal zu cremiger Burrata. Und kreativ mit Spiegelei als Frühstücks Panzanella auf dem Frühstückstisch.