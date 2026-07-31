Kochen mit cookingCatrin: Rezeptideen für den Frühstückstisch!
Die Foodbloggerin cookingCatrin stellt Ihnen hier jeden zweiten Freitag neue Rezeptideen vor!
Guten Morgen – Frühstück ist da!
Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld von cookingCatrin stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Anleitung vom Profi. Pünktlich zum langen Wochenende gibt es diesmal Rezeptideen zum Thema Frühstück - pikanter Frühstücks Panzanella oder doch lieber süßer Frühstücks Gebäck-Auflauf? Alles ganz nach dem Motto „no food waste“! CookingCatrin zeigt wie‘s gelingt.
Perfekter Start in den Tag
Alles was cookingCatrin liebt, in einem Rezept vereint: Italien, Frühstück und Brot. Und das alles noch mit dem #nofoodwaste-Gedanken dahinter! Die Frühstücks-Version des italienischen Klassikers aus der Toskana eignet sich perfekt für den Start in den Tag – Frühstücks Panzanella mit Tomaten, cremiger Burrata und Petersilien-Gremolata.
Wo sonst gilt: je frischer desto besser, gilt heute: altbacken schmeckt es noch besser. CookingCatrin gibt altbackenem Brot eine zweite Chance und zeigt, wie es zum Star auf den Tellern wird. Statt im Müll landet das Brot in Würfel geschnitten in einer Pfanne mit etwas Olivenöl, wo es kross gebraten wird. Gemeinsam mit frischen Tomaten, Gurke und Paprika, italienischem Dressing, Kräuter-Gremolata ideal zu cremiger Burrata. Und kreativ mit Spiegelei als Frühstücks Panzanella auf dem Frühstückstisch.
Zutaten
- 0,5 Stk. Gebäck
- 4 EL Olivenöl
- 500 g Cherrytomaten
- 1 Stk. Gurke
- 1 Stk. gelbe Paprika
- 1 Kugel Burrata
- reichlich Basilikum
- 4 Stk. Spiegeleier
Für das Dressing
- 6 EL Balsamico
- 6 EL Olivenöl
- Salz und Pfeffer
Für die Petersilien-Gremulata
- 1 Bund Petersilie
- 50 g Nüsse
- Knoblauch
- Zesten einer halben Bio Zitrone
- Salz & Pfeffer
- optional Chili
- 50 ml Olivenöl
Die komplette Anleitung finden Sie Schritt für Schritt auf cookingcatrin.at
Süßer Frühstücks Gebäck-Auflauf
Wer den Tag lieber süß beginnt, für den ist der süße Gebäck-Auflauf genau das Richtige. Auch hier gilt: nichts wird verschwendet! Und so werden übrig gebliebene Croissants in einen leckeren Auflauf verwandelt, der garantiert für Abwechslung am Frühstückstisch sorgt!
Zutaten für 4-6 Portionen
- 350 ml Milch
- 3 Stk. Eier
- 2 EL Zucker
- Mark einer Vanilleschote
- Zesten einer halben Bio-Zitrone
- 3 Stk. Croissants
Für die Garnitur
- Erdbeeren
- Staubzucker
Die komplette Anleitung finden Sie auf cookingcatrin.at