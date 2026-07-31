Mascarponecreme mit Rhabarber
Zutaten
- 250 g Mascarpone
- 100 ml Schlagrahm
- 1 EL Backpulver
- 1 Pck. Vanillezucker
- 500 g Rhabarber
- Zucker
- Speisestärke
- 250 g Erdbeeren
- Minzeblätter
Zubereitung
- 1
Den Schlagrahm steif schlagen. Mascarpone mit Zucker und Vanillezucker cremig rühren. Das Obers unterheben. Die Creme in den Kühlschrank stellen.
- 2
Den Rhabarber in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben, mit 100g Zucker bestreuen und eine Stunde im Saft ziehen lassen.
- 3
Vier schöne Erdbeeren beiseite geben. Blättrig aufschneiden. Die restlichen Erdbeeren in Stücke schneiden. Etwas Zucker darüberstreuen.
- 4
Rhabarber mit ausgetretenem Saft in einen Topf geben, ganz kochen lassen – er darf nicht zerfallen. Mit einem Sieblöffel aus dem Sud heben.
- 5
1 TL Speisestärke in kaltem Wasser auflösen. In den kochenden Rhabarbersud einrühren. Kurz kochen lassen.
(Wenn nötig, noch etwas Himbeersaft zugießen, bevor die Stärke eingerührt wird.)
- 6
Rhabarber, Erdbeerstücke und Rhabarbersud vermischen und abkühlen lassen.
- 7
Das Rhabarberkompott in Dessertschalen gießen. Die Mascarponecreme darauf verteilen. Mit Erdbeeren und Minze garnieren.