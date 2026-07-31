Mascarponecreme mit Rhabarber

1 Den Schlagrahm steif schlagen. Mascarpone mit Zucker und Vanillezucker cremig rühren. Das Obers unterheben. Die Creme in den Kühlschrank stellen.

2 Den Rhabarber in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben, mit 100g Zucker bestreuen und eine Stunde im Saft ziehen lassen.

3 Vier schöne Erdbeeren beiseite geben. Blättrig aufschneiden. Die restlichen Erdbeeren in Stücke schneiden. Etwas Zucker darüberstreuen.

4 Rhabarber mit ausgetretenem Saft in einen Topf geben, ganz kochen lassen – er darf nicht zerfallen. Mit einem Sieblöffel aus dem Sud heben.

5 1 TL Speisestärke in kaltem Wasser auflösen. In den kochenden Rhabarbersud einrühren. Kurz kochen lassen.

(Wenn nötig, noch etwas Himbeersaft zugießen, bevor die Stärke eingerührt wird.)

6 Rhabarber, Erdbeerstücke und Rhabarbersud vermischen und abkühlen lassen.