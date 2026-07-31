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Mascarponecreme mit Rhabarber

Mascarponecreme mit Rhabarber (Symbolbild)
Mascarponecreme mit Rhabarber (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 30 min

Zutaten

  • 250 g Mascarpone
  • 100 ml Schlagrahm
  • 1 EL Backpulver
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 500 g Rhabarber
  • Zucker
  • Speisestärke
  • 250 g Erdbeeren
  • Minzeblätter

Zubereitung

  1. 1

    Den Schlagrahm steif schlagen. Mascarpone mit Zucker und Vanillezucker cremig rühren. Das Obers unterheben. Die Creme in den Kühlschrank stellen.

  2. 2

    Den Rhabarber in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben, mit 100g Zucker bestreuen und eine Stunde im Saft ziehen lassen.

  3. 3

    Vier schöne Erdbeeren beiseite geben. Blättrig aufschneiden. Die restlichen Erdbeeren in Stücke schneiden. Etwas Zucker darüberstreuen.

  4. 4

    Rhabarber mit ausgetretenem Saft in einen Topf geben, ganz kochen lassen – er darf nicht zerfallen. Mit einem Sieblöffel aus dem Sud heben.

  5. 5

    1 TL Speisestärke in kaltem Wasser auflösen. In den kochenden Rhabarbersud einrühren. Kurz kochen lassen.
    (Wenn nötig, noch etwas Himbeersaft zugießen, bevor die Stärke eingerührt wird.)

  6. 6

    Rhabarber, Erdbeerstücke und Rhabarbersud vermischen und abkühlen lassen.

  7. 7

    Das Rhabarberkompott in Dessertschalen gießen. Die Mascarponecreme darauf verteilen. Mit Erdbeeren und Minze garnieren.