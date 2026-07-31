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Gesamtzeit:30 min
Rhabarber-Marmelade
Rhabarber-Marmelade mit Erdbeeren
Zutaten
- 500 g geschälter Rhabarber
- 500 g geputzte Erdbeeren
- 1 kg Gelierzucker
- Saft einer Zitrone
- Zimt
Zubereitung
- 1
Den Rhabarber klein schneiden. Mit der Hälfte des Gelierzuckers
und etwas Zimt vermischen. Den restlichen Gelierzucker über die halbierten Erdbeeren streuen. Den Zitronensaft darüber träufeln.
- 2
Saft ziehen lassen, alle Zutaten in einen Topf geben, gut vermengen
und unter Rühren aufkochen. Vier Minuten sprudelnd kochen lassen.
- 3
Heiß in Gläser füllen. Diese gut verschließen.
Rhabarber-Marmelade mit Orangen
Zutaten
- 800 g geschälter Rhabarber
- 200 ml Orangensaft
- 1 kg Gelierzucker
Zubereitung
- 1
Den Rhabarber in kleine Stücke schneiden. Mit dem Orangensaft und der Hälfte des Zuckers aufkochen.
- 2
Sobald die Rhabarberstücke reichlich Flüssigkeit gezogen haben, den restlichen Zucker untermengen und nochmals aufkochen.
- 3
Kurz sprudelnd kochen lassen und sofort in Gläser füllen. Diese gut verschließen.