Rhabarber-Marmelade

1 Den Rhabarber klein schneiden. Mit der Hälfte des Gelierzuckers

und etwas Zimt vermischen. Den restlichen Gelierzucker über die halbierten Erdbeeren streuen. Den Zitronensaft darüber träufeln.

2 Saft ziehen lassen, alle Zutaten in einen Topf geben, gut vermengen

und unter Rühren aufkochen. Vier Minuten sprudelnd kochen lassen.