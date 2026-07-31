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Rhabarber-Marmelade

Rhabarber-Marmelade (Symbolbild)
© DCChefAnna auf Pixabay
Rhabarber-Marmelade (Symbolbild)
Gesamtzeit:30 min

Rhabarber-Marmelade mit Erdbeeren

Zutaten

  • 500 g geschälter Rhabarber
  • 500 g geputzte Erdbeeren
  • 1 kg Gelierzucker
  • Saft einer Zitrone
  • Zimt

Zubereitung

  1. 1

    Den Rhabarber klein schneiden. Mit der Hälfte des Gelierzuckers
    und etwas Zimt vermischen. Den restlichen Gelierzucker über die halbierten Erdbeeren streuen. Den Zitronensaft darüber träufeln.

  2. 2

    Saft ziehen lassen, alle Zutaten in einen Topf geben, gut vermengen
    und unter Rühren aufkochen. Vier Minuten sprudelnd kochen lassen.

  3. 3

    Heiß in Gläser füllen. Diese gut verschließen.

Rhabarber-Marmelade mit Orangen

Zutaten

  • 800 g geschälter Rhabarber
  • 200 ml Orangensaft
  • 1 kg Gelierzucker

Zubereitung

  1. 1

    Den Rhabarber in kleine Stücke schneiden. Mit dem Orangensaft und der Hälfte des Zuckers aufkochen.

  2. 2

    Sobald die Rhabarberstücke reichlich Flüssigkeit gezogen haben, den restlichen Zucker untermengen und nochmals aufkochen.

  3. 3

    Kurz sprudelnd kochen lassen und sofort in Gläser füllen. Diese gut verschließen.