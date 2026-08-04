„Das Bauchgefühl muss passen, der richtige Zeitpunkt kommt nie“

Das Ehepaar Danielle (48) und Ingo Wittmayer (54) hat den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt – nicht trotz, sondern sogar wegen der aktuellen Wirtschaftskrise.

Kann oder darf man jetzt etwas riskieren? Ist es in der aktuellen Wirtschaftslage nicht der völlig falsche Zeitpunkt, seinen Job zu kündigen, um eine eigene Firma zu gründen? Wie die Antwort ausfällt, kommt wohl darauf an, wen man fragt. Stellt man Danielle Wittmayer die Frage, bekommt man ein eindeutiges Ja zu hören. „Ich habe es keine Sekunde bereut, dass ich im Oktober 2025 mein Unternehmen gegründet habe“, betont die Unternehmensberaterin. Die 48-Jährige hilft anderen Ein-Personen-Unternehmen bei der Gründung, Neuausrichtung, Kostenkontrolle, Sichtbarkeit und Akquise. Sie deckt damit eine Marktlücke ab für Firmen, die nicht das Budget für eine Agentur haben und darüber hinaus Hilfe bei der Organisation brauchen. Ursprünglich wollte sie sich auf Unternehmerinnen konzentrieren, doch mittlerweile sind auch viele Männer unter ihren Kunden.

Ungebetene, tierische Gäste

Einer davon ist ihr Ehemann Ingo Wittmayer (54), der sich dieses Jahr mit der Schädlingsbekämpfung Daningo selbstständig gemacht hat. Der ehemalige Küchenchef, der sogar eine Haube erkocht hatte, war früher als Angestellter in diesem Bereich tätig. Jetzt ist der Meister für Schädlingsbekämpfung mit der eigenen Firma zur Stelle, wenn ungebetene tierische Gäste wie Nagetiere, Ameisen, Schaben und Tauben Privathaushalten und Betrieben das Leben schwer machen.

Ursprünglich hatten die beiden Wernberger den Plan, dass Danielle Wittmayer ihr Unternehmen aufbaut und ihr Mann in dieser Phase im Angestelltenverhältnis bleibt. Doch seine Unzufriedenheit wuchs und irgendwann kamen die Eheleute an den Punkt, an dem sie sich sagten: „Wir wagen es.“ Auch finanziell ein großer Schritt, denn wie die Unternehmerin sagt: „Wir haben alles reingehaut, was wir haben.“ Allerdings waren sie gut vorbereitet und hatten geprüft, ob sich dies wirtschaftlich auf Dauer gut umsetzen lässt.

Scheinbare Sicherheit

Ein Zögern gab es nicht. Denn sie ist überzeugt: „Wenn das Bauchgefühl passt, sollte man es einfach tun. Denn auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, bringt nichts. Der kommt nie.“ Die aktuelle wirtschaftliche Lage empfindet sie nicht als schwierig, sondern als anders als bisher. Angestellt zu sein und ein fixes monatliches Gehalt zu haben, fehlt ihr nicht: „Das ist nur eine scheinbare Sicherheit, auf die man sich eigentlich auch nicht verlassen kann.“ Für sie ist wertvoller, „das machen zu können, was ich liebe“.

Danielle und Ingo Wittmayer sind in guter Gesellschaft, denn wie die Wirtschaftskammer vor Kurzem bekannt gegeben hat, gab es im ersten Halbjahr 1287 Gründer, was dem Niveau des Vorjahres entspricht. Und 82,6 Prozent sind wie die beiden Einzelunternehmen.