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Spargelsalat mit Rindfleischstreifen

Spargelsalat mit Rindfleischstreifen (Symbolbild
© Max Nayman
Spargelsalat mit Rindfleischstreifen (Symbolbild
Gesamtzeit:40 min

Zutaten

  • 250 g weißer Spargel
  • 250 g grüner Spargel
  • 200 g gekochtes Rindfleisch
  • 12 Stk. Kirschparadeiser
  • 2 Stk. Schalotten
  • 1 Stk. Zitrone
  • Olivenöl
  • Kernöl
  • Weißweinessig
  • 1 Bund Petersilie
  • 1 Bund Schnittlauch
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Spargel putzen. In Salzwasser, dem etwas Zucker und Butter beigefügt wurde, bissfest kochen. Das dauert beim grünen Spargel 10 bis 12, beim weißen 15 bis 20 Minuten.

  2. 2

    Das Rindfleisch in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Schalotten fein hacken. Die Hälfte davon in eine Schüssel geben. Mit 4 EL Kernöl, 2 EL Essig und Salz vermengen. Die Rindfleischscheiben durch die Marinade ziehen.

  3. 3

    Die Spargelstangen in mundgerechte Stücke schneiden. Den Zitronensaft auspressen und durch ein Sieb in eine Schüssel gießen. Salz, Pfeffer, 6 EL Olivenöl und die restlichen Schalotten zu einer Salatsauce verrühren. Eventuell noch eine Prise Zucker dazugeben. Den Spargel in die Schüssel geben und abmachen.

  4. 4

    Rindfleisch, Spargel und halbierte Paradeiser auf einer Platte anrichten. Die Kräuter darüberstreuen. Brot dazu reichen.

Wer will, kann auch noch hart gekochte Eier in kleine Würfel schneiden und darüberstreuen.