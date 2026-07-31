Spargelsalat mit Rindfleischstreifen
Zutaten
- 250 g weißer Spargel
- 250 g grüner Spargel
- 200 g gekochtes Rindfleisch
- 12 Stk. Kirschparadeiser
- 2 Stk. Schalotten
- 1 Stk. Zitrone
- Olivenöl
- Kernöl
- Weißweinessig
- 1 Bund Petersilie
- 1 Bund Schnittlauch
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Spargel putzen. In Salzwasser, dem etwas Zucker und Butter beigefügt wurde, bissfest kochen. Das dauert beim grünen Spargel 10 bis 12, beim weißen 15 bis 20 Minuten.
- 2
Das Rindfleisch in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Schalotten fein hacken. Die Hälfte davon in eine Schüssel geben. Mit 4 EL Kernöl, 2 EL Essig und Salz vermengen. Die Rindfleischscheiben durch die Marinade ziehen.
- 3
Die Spargelstangen in mundgerechte Stücke schneiden. Den Zitronensaft auspressen und durch ein Sieb in eine Schüssel gießen. Salz, Pfeffer, 6 EL Olivenöl und die restlichen Schalotten zu einer Salatsauce verrühren. Eventuell noch eine Prise Zucker dazugeben. Den Spargel in die Schüssel geben und abmachen.
- 4
Rindfleisch, Spargel und halbierte Paradeiser auf einer Platte anrichten. Die Kräuter darüberstreuen. Brot dazu reichen.
Wer will, kann auch noch hart gekochte Eier in kleine Würfel schneiden und darüberstreuen.