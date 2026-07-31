Spargelsalat mit Rindfleischstreifen

1 Spargel putzen. In Salzwasser, dem etwas Zucker und Butter beigefügt wurde, bissfest kochen. Das dauert beim grünen Spargel 10 bis 12, beim weißen 15 bis 20 Minuten.

2 Das Rindfleisch in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Schalotten fein hacken. Die Hälfte davon in eine Schüssel geben. Mit 4 EL Kernöl, 2 EL Essig und Salz vermengen. Die Rindfleischscheiben durch die Marinade ziehen.

3 Die Spargelstangen in mundgerechte Stücke schneiden. Den Zitronensaft auspressen und durch ein Sieb in eine Schüssel gießen. Salz, Pfeffer, 6 EL Olivenöl und die restlichen Schalotten zu einer Salatsauce verrühren. Eventuell noch eine Prise Zucker dazugeben. Den Spargel in die Schüssel geben und abmachen.