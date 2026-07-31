Soboth: Motorradfahrer prallt gegen abbiegendes Auto und stirbt

Ein Motorradfahrer aus der Südoststeiermark prallte auf der Südsteirischen Grenzstraße gegen einen abbiegenden Pkw. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Ein 69-jähriger Motorradfahrer kam bei der Kollision auf der B 69 bei Soboth ums Leben (Sujetbild)

Ein 69-jähriger Motorradfahrer aus der Südoststeiermark ist Freitagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der B 69, der Südsteirischen Grenzstraße bei Soboth, ums Leben gekommen. Laut Polizei kam es gegen 8.15 Uhr zu der folgenschweren Kollision mit einem Pkw.

Ein 46-jähriger Autofahrer war gemeinsam mit seinem 25-jährigen Sohn von Soboth in Richtung Eibiswald unterwegs. Als er nach links in eine Nebenstraße abbiegen wollte, kam ihm der Motorradfahrer entgegen. Der 69-Jährige war in Richtung Stausee Soboth unterwegs.

Obduktion angeordnet

Beim Abbiegen prallte das Motorrad im Bereich der Beifahrertür gegen den Pkw. Ersthelfer und ein First Responder begannen sofort mit der Reanimation. Später übernahm der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 11 die Versorgung. Trotz der Wiederbelebungsversuche starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Der 46-jährige Pkw-Lenker und sein 25-jähriger Beifahrer wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Obduktion des Verstorbenen sowie die Sicherstellung beider Fahrzeuge an.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die B 69 war während der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Damit setzt sich eine traurige Serie fort: Seit Jahresbeginn sind in der Steiermark bereits elf Motorradfahrer ums Leben gekommen. Allein in den vergangenen vier Wochen verunglückten sieben Motorradfahrer tödlich.

Die häufigsten Unfallursachen

Wie eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) ergab, wurden 81 Prozent der tödlichen Motorradunfälle im Zeitraum 2023 bis 2025 laut Polizei von den Motorradfahrern verursacht. In der Steiermark verloren in diesem Zeitraum elf Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen ihr Leben, die von den Unfallgegnern verursacht wurden. Bei diesen Unfällen war Vorrangverletzung mit 73 Prozent die Hauptursache.

„Beim Lenken von Kfz ist die volle Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen zu richten. Das heißt, während des Autolenkens Hände weg vom Handy. Beim Linksabbiegen unbedingt den Schulterblick machen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Handy am Steuer soll als Delikt ins Vormerksystem aufgenommen werden, wie es in den meisten EU-Staaten der Fall ist, fordert der VCÖ.