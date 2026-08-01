Die Ehefrau von Prinz William steht wieder an der Spitze der „Best Dressed“-Liste des britischen Magazins Tatler.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Für das britische Gesellschaftsmagazin „Tatler“ gibt es darauf eine klare Antwort: Prinzessin Kate. Wie schon 2022 steht die Ehefrau von Prinz William wieder an der Spitze der jährlichen „Best Dressed“-Liste.

Besonders beeindruckte die Modeexperten Kates Garderobe während ihrer Italienreise im Frühjahr, ihrer ersten Auslandsreise nach der Krebstherapie. Hervorgehoben wurden unter anderem ein eleganter blauer Hosenanzug mit weißer Bluse sowie ein heller Plisseerock, kombiniert mit einem gestreiften Blazer. Auch ihre Auftritte beim Royal Ascot und bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling fanden lobende Erwähnung.

1 / 4 Kate während ihrer Italienreise im eleganten blauen Hosenanzug mit weißer Bluse © AFP/Antonio Calanni

Prinzessin Kate punktet auch mit nachhaltiger Mode

Doch nicht nur ihr Stil macht Kate für Tatler zur Mode-Ikone. Die Prinzessin von Wales gilt seit Jahren als Verfechterin nachhaltiger Mode und trägt viele ihrer Outfits mehrfach, eine Seltenheit in der Welt der Prominenten. Das Magazin würdigt sie deshalb nicht nur als Stilikone, sondern auch als Vorbild.

Weiteren Namen auf der „Tatler“-Liste

Neben Kate schafften es in diesem Jahr unter anderem „Bridgerton“-Star Hannah Dodd, Gjin Lipa, Leichtathletin Temi Ojora, Schauspieler Edward Bluemel und Valentina Pinault, die Tochter von Salma Hayek, auf die renommierte Bestenliste.