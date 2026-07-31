Die Gemeinderätinnen Amra Haller und Natascha Meltzer mit einigen Anrainern am Brückenweg

Die bestehende 30-km/h-Zone im Knittelfelder Brückenweg wurde erweitert. Sie gilt nun vom Tierheim entlang der Schrebergärten bis unmittelbar vor die Gobernitzer Brücke.

Mit der Ausweitung der Geschwindigkeitsbeschränkung reagierte die Stadtgemeinde auf einen Wunsch der Anrainer. Ziel der Maßnahme ist es, die Verkehrssicherheit in diesem Bereich zu erhöhen. Vor allem Kinder, die sich entlang der Schrebergärten aufhalten, sollen von der Temporeduzierung profitieren.

Vor Ort machten sich Gemeinderätin Amra Haller, Obfrau des Ausschusses für Infrastruktur, Sicherheit und Einsatzorganisationen, sowie Gemeinderätin Natascha Meltzer ein Bild von der neuen Regelung und tauschten sich mit Anrainern über die Maßnahme aus.