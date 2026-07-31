Die Mürztaler Gemeinde Langenwang kämpft um ein Hochwasserschutz-Projekt, auch die Südbahn-Strecke ist davon betroffen. FPÖ erhöht den Druck, ÖVP-Bürgermeister kontert scharf.

In Langenwang fordert man im Bereich des sogenannten Glawoggentals Schutzmaßnahmen. Dutzende Häuser liegen in der Roten Zone

Schon seit Jahren kämpft man in Langenwang um einen Hochwasserschutz im Bereich des sogenannten Glawoggenbaches. Wiederholt haben Gutachter festgestellt, dass Dutzende Häuser, aber auch Baugründe in der gelben und roten Gefahrenzone liegen. Auf einen Schlag haben die Immobilien dort massiv an Wert verloren.

Dazu kommt: Ein Teil der Südbahnstrecke verläuft ebenso durch das Glawoggental. In dem Schienenbereich, wo der Fluss in die Mürz fließt, kam es schon zu Verklausungen der Schienen.

„Wurden nur vertröstet“

Es muss etwas geschehen, da sind sich alle einig. Der Beschluss dafür wurde schon 2023 im Gemeinderat gefällt, viele Betroffene waren damals bei der Sitzung dabei. Doch ein Projekt ist bis heute nicht in Sicht.

© FPÖ Philipp Könighofer, Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister der FPÖ in Langenwang

Das ärgert vor allem die Freiheitlichen. „Drei Jahre lang werden die Anrainer mit denselben allgemeinen Antworten vertröstet. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem bloße Absichtserklärungen nicht mehr ausreichen. Wer einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss ernst nimmt, muss nachweisen können, welche konkreten Schritte gesetzt wurden“, so FPÖ-Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister Philipp Könighofer.

Zehnmal habe man seit dem Beschluss im Gemeinderat eine Anfrage in dieser Sache an den Bürgermeister gerichtet. „Wir wollen nicht länger hören, dass irgendwo angeblich irgendwelche Gespräche geführt worden seien“, so auch Oliver Brunnhofer und Könighofer, beide im FPÖ-Vorstand des Ortes.

Sondersitzung einberufen

Man fordert: Jetzt müsse alles auf den Tisch. „Wir lassen uns nicht länger auf der Nase herumtanzen“, drohen die Freiheitlichen, eine Sondersitzung des Gemeinderates einzuberufen.

VP-Bürgermeister Rudolf Hofbauer meint dazu, dass man viele Schritte gesetzt habe. Insbesondere war man mit Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung im Gespräch, zwei Varianten von Rückhaltebecken würden auf dem Tisch liegen. Die Kostenschätzung dafür reiche schon einige Jahre zurück, für heutige Verhältnisse liege man etwa bei fünf Millionen Euro. Letztlich sei für eine Umsetzung das Geld nicht da gewesen.

© KLZ / Moritz Prettenhofer VP-Bürgermeister Rudolf Hofbauer

„Sowohl Könighofer als auch Brunnhofer, der Pressesprecher des Umweltlandesrates Hannes Amesbauer ist, sind in Graz näher dran. Sie sollen sich dafür verwenden, dass wir die Mittel bekommen“, poltert der Ortschef. Nachsatz: „Wenn Mario Kunasek schon sagt, er sei der Landeshauptmann aller Steirer, dann soll er das Projekt bitte umsetzen.“

In der Sache sind sich beide wieder einig: Man muss die ÖBB für ein Schutzprojekt mit ins Boot bekommen, dann wird die Finanzierung leichter. „Wir brauchen diesen Hochwasserschutz noch vor Freigabe des Semmering-Basistunnels“, meint Könighofer. Danach werde es schwieriger, Mittel freizubekommen.

Hofbauer weiß, dass ÖBB-intern bis Herbst eine Evaluierung läuft, wo es auf der Südbahnstrecke zu Problemen kommen könnte. Milliarden sind für Koralm- und Semmeringtunnel ausgegeben worden, da dürfe es auf der Strecke dazwischen nicht zu Problemen kommen. „Wir hoffen, dass wir mit der Glawoggen dabei sind.“