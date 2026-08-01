Biologe gibt in Bärnbach Einblick in die Welt der Nachtfalter

Beim „Schmetterlingsleuchten“ in Bärnbach können Interessierte am 4. August gemeinsam mit einem Biologen die faszinierende Welt der Nachtschmetterlinge entdecken.

Am Dienstag, dem 4. August, lädt das Juko Bärnbach in Kooperation mit der Stadtgemeinde Bärnbach zu einer besonderen Naturveranstaltung ein. Ab 20 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, in eine faszinierende Welt einzutauchen, die den meisten Menschen verborgen bleibt: die Welt der Nachtschmetterlinge. Mithilfe einer speziellen Lichtbox werden nach Einbruch der Dunkelheit Nachtfalter schonend angelockt und können anschließend aus nächster Nähe beobachtet werden.

Treffpunkt ist in der Hochtregister Straße 22a. Vor Ort können die unterschiedlichen Farben, Formen und Muster der Nachtfalter entdeckt werden. Ein Biologe wird erklären, wie vielfältig die Natur direkt vor unserer Haustür ist.

© Imago Mit einer speziellen Lichtbox werden die Nachtfalter schonend angelockt

Jung und Alt sind willkommen

Mit der Veranstaltung möchte das Juko Kindern, Jugendlichen und Familien die Schönheit der Natur näherbringen und das Bewusstsein für den Schutz unserer heimischen Tierwelt stärken. Das „Schmetterlingsleuchten“ richtet sich an alle Naturinteressierten – von kleinen Entdeckerinnen und Entdeckern bis zu großen Naturfreunden.

Mitzubringen sind eine Taschenlampe, warme Kleidung und vor allem jede Menge Neugierde. Die Anmeldung ist per E-Mail an juko@koeflach.tv oder telefonisch unter 0676-95 55 662 möglich.