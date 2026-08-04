Harald Cimzar hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Auf Anregung von Partnerin Patricia Tschernitz ist das vierte Studio des „Lebenslang.fit“-Gründers Damen vorbehalten.

Es waren einerseits die Überlegungen, wie man „noch mehr Menschen auf den Weg zu mehr Fitness und Gesundheit bringen kann“. Und andererseits der Umstand, „dass viele Frauen erklärt haben, dass ins Fitnessstudio zu gehen für sie aufgrund der Blicke der Männer eine Überwindung ist“. Das sagt Harald Cimzar, Gründer von „Lebenslang.fit“, zu den Gründen, warum er und seine Partnerin Patricia Tschernitz unlängst ein Fitnessstudio nur für Damen eröffnet haben. Angesiedelt ist es im ersten Stock über der Tennishalle in Liezen, seit 18. Juli darf es besucht werden.

Für Cimzar ist es das vierte Studio, das er aufgemacht hat. 2021 hat er in Lassing begonnen – und das eigentlich nur, um einen Platz zu haben, wo er selbst trainieren kann. „Den wollte ich mit anderen teilen, damit ich die Miete nicht alleine tragen muss“, sagt er. Schnell haben sich viele Gleichgesinnte gefunden – und es wurde mehr daraus: 2024 hat der 45-Jährige in Irdning ein weiteres Studio eröffnet, 2025 kam eines in Trieben dazu.

1 / 4 Blick in das Studio in Liezen, ... © KLZ / Dorit Burgsteiner

Idee der Partnerin

Als ihm dann die Räumlichkeiten in Liezen angeboten wurden, „hat Patricia gleich die Idee mit dem Damenstudio gehabt“, so Cimzar, der vormalige Betriebswirt, der seit 2024 hauptberuflich Trainer ist. Und jetzt kann man auch in der Bezirkshauptstadt einen individuellen Trainingsplan bestellen, an zahlreichen Geräten trainieren, Personaltraining buchen, Kurse besuchen und sich per 3D-Scan vermessen lassen. Zwei Trainerinnen hat das Führungsduo an der Hand, eine dritte ist gerade in Ausbildung.

Und was haben Cimzar und Tschernitz in Zukunft noch vor? „Richtung Ausseerland gibt es noch einen weißen Fleck“, sagt der Lassinger in puncto Studio. Angebotstechnisch ist seine „Vision, Trainingstherapie mit einem Physiotherapeuten oder Sportmediziner“ einzuführen. Dazu hat er in Trieben schon „einen kleinen Testballon mit einem Heilmasseur gestartet“.