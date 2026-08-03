Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Minister zeichnete die neuen Junior-Ranger in Mallnitz aus

Im Nationalpark Hohe Tauern erhielten die Jugendlichen nach zwei Ausbildungswochen ihre Urkunden von Bundesminister Totschnig und Referentin Lagger-Pöllinger.

Die neuen Junior-Ranger mit Gratulanten: Nationalpark-Rangerin Karoline Winkler, Nationalparkdirektorin-Stellvertreter Johann Keuschnig, Nationalparkreferentin Marika Lagger-Pöllinger, Bundesminister Norbert Totschnig und Kärntnermilch-Direktor Helmut Petschar, Peter Rupitsch, Direktor des Vereins „fans&friends“ des Nationalparks und der Mallnitzer Bürgermeister Günther Novak
© NPHT
Die neuen Junior-Ranger mit Gratulanten: Nationalpark-Rangerin Karoline Winkler, Nationalparkdirektorin-Stellvertreter Johann Keuschnig, Nationalparkreferentin Marika Lagger-Pöllinger, Bundesminister Norbert Totschnig und Kärntnermilch-Direktor Helmut Petschar, Peter Rupitsch, Direktor des Vereins „fans&friends“ des Nationalparks und der Mallnitzer Bürgermeister Günther Novak
MallnitzNationalpark Hohe Tauern