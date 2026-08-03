Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. Leute & Stars Minister zeichnete die neuen Junior-Ranger in Mallnitz ausIm Nationalpark Hohe Tauern erhielten die Jugendlichen nach zwei Ausbildungswochen ihre Urkunden von Bundesminister Totschnig und Referentin Lagger-Pöllinger.In Kürze © NPHTDie neuen Junior-Ranger mit Gratulanten: Nationalpark-Rangerin Karoline Winkler, Nationalparkdirektorin-Stellvertreter Johann Keuschnig, Nationalparkreferentin Marika Lagger-Pöllinger, Bundesminister Norbert Totschnig und Kärntnermilch-Direktor Helmut Petschar, Peter Rupitsch, Direktor des Vereins „fans&friends“ des Nationalparks und der Mallnitzer Bürgermeister Günther Novakvor 2 Stunden3. August 2026 um 03:00MallnitzNationalpark Hohe Tauern +2JugendBildung