„Wir Männer dürfen Gewalt gegen Frauen nicht mehr hinnehmen“

Ex-Gesundheitsminister Johannes Rauch setzt sich aktiv gegen Gewalt an Frauen ein. Er stellt klar, dass es eine „kollektive Verantwortung von uns Männern“ gibt. Am 7. August ist er Teil eines Protestmarsches.

Männer gehen am 7. August 2026 in Wien auf die Straße, um Gewalt gegen Frauen zu ihrem Thema zu machen. Einer davon ist Ex-Bundesminister Johannes Rauch.

Im fair&female Podcast spricht er über toxische Männlichkeit und darüber, dass es endlich in die Verantwortung von Männern gehört, genau da hinzusehen. Er selbst hat beschlossen, nicht weiter zuzusehen, wenn „Männer ihre Frauen betäuben und vergewaltigen“ oder wenn „Abwertungen von Frauen immer noch in Männerrunden stattfinden, in denen ich bin“. Sein Fazit: „Ich interveniere.“ Denn: „Wir Männer dürfen das nicht mehr hinnehmen. Es ist unsere Verantwortung, hier das Mindset zu verändern.“

Wir brauchen vor allem Männer

© Georg Aufreiter; Klz/georg Aufreiter Frauenrechtsexpertin Maria Rösslhumer setzt auf die Unterstützung von Männern im Kampf gegen Gewalt an Frauen.

Federführend für den Protestmarsch am 7. August (9 Uhr vor der Staatsoper in Wien) ist Frauenrechtsexpertin Maria Rösslhumer, die Vorsitzende des „StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt“: „Unser dringendes Ziel ist es, Männergewalt und Femizide in ganz Österreich zu stoppen und zu beenden. Dafür brauchen wir viele wirksame Maßnahmen im Gewaltschutz. Aber das ist nicht genug!! Wir brauchen vor allem Männer! Und zwar viele! Männer als Vorbilder, als positive männliche Role Models, als Verbündete, als Unterstützer in der Gewaltprävention. Und wir brauchen viel Geld, um einen fundamentalen Wandel im tiefsitzenden Patriachat zu bewirken.“

Und weiter: „Vor einem Jahr haben wir mit der StoP Männerkampagne gegen Partnergewalt begonnen und nun haben wir 100 Männer, die an der Bewusstseinskampagne mitmachen, Zivilcourage zeigen und öffentlich eine klare Position gegen Femizide und Gewalt an Frauen beziehen“, so Rösslhumer. Unter anderem wird auch Schauspieler Cornelius Obonya mit dabei sein.