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Zweierlei Eierspeis

Zweierlei Eierspeis (Symbolbild)
© Ana Azevedo
Zweierlei Eierspeis (Symbolbild)
Gesamtzeit:25 min

Mit Prosciutto

Zutaten

  • 3 Stk. Eier
  • 3 EL Schlagrahm
  • 100 g Zucchini
  • 50 g Prosciutto
  • 1 EL Parmesan
  • 0,5 Bund Basilikum
  • Butter
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Eier, Schlagrahm, Parmesan, Salz und Pfeffer verquirlen.

  2. 2

    Die Zucchini stifteln. Einige Minuten in Butter anbraten. Salzen.

  3. 3

    Die Eier dazugießen. Langsam stocken lassen. Immer wieder mit der Bratschaufel von außen zur Mitte hin vorsichtig zusammenschieben.

  4. 4

    Zum Schluss den Prosciutto in Stücke zupfen und auf der Eierspeis
    verteilen. Das Basilikum darüberstreuen.

Mit Ziegenkäse

Zutaten

  • 3 Stk. Eier
  • 3 EL Schlagrahm
  • 60 g Ziegenfrischkäse
  • 0,5 Bund Estragon
  • Butter
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Den Ziegenfrischkäse in kleine Würfel schneiden. Salzen und pfeffern.

  2. 2

    Eier, Schlagrahm, klein geschnittenen Estragon, Salz und Pfeffer verquirlen.

  3. 3

    3In einer Pfanne etwas Butter zerlassen. Die Eimasse dazugießen. Leicht stocken lassen. Die Käsewürfel darauf verteilen. Von außen zur Mitte hin vorsichtig zusammenschieben.