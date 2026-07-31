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Gesamtzeit:25 min
Zweierlei Eierspeis
Mit Prosciutto
Zutaten
- 3 Stk. Eier
- 3 EL Schlagrahm
- 100 g Zucchini
- 50 g Prosciutto
- 1 EL Parmesan
- 0,5 Bund Basilikum
- Butter
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Eier, Schlagrahm, Parmesan, Salz und Pfeffer verquirlen.
- 2
Die Zucchini stifteln. Einige Minuten in Butter anbraten. Salzen.
- 3
Die Eier dazugießen. Langsam stocken lassen. Immer wieder mit der Bratschaufel von außen zur Mitte hin vorsichtig zusammenschieben.
- 4
Zum Schluss den Prosciutto in Stücke zupfen und auf der Eierspeis
verteilen. Das Basilikum darüberstreuen.
Mit Ziegenkäse
Zutaten
- 3 Stk. Eier
- 3 EL Schlagrahm
- 60 g Ziegenfrischkäse
- 0,5 Bund Estragon
- Butter
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Den Ziegenfrischkäse in kleine Würfel schneiden. Salzen und pfeffern.
- 2
Eier, Schlagrahm, klein geschnittenen Estragon, Salz und Pfeffer verquirlen.
- 3
3In einer Pfanne etwas Butter zerlassen. Die Eimasse dazugießen. Leicht stocken lassen. Die Käsewürfel darauf verteilen. Von außen zur Mitte hin vorsichtig zusammenschieben.