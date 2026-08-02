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Ein spezieller Cocktail-Abend lockt Gäste ins Strandbad Seeboden

Am 7. August erwartet Gäste am Millstätter See ein Cocktail-Abend mit Musik und regionaler Slow-Food-Kulinarik. Der Eintritt ist frei.

Drei Menschen mit einem Plakat auf einem Steg vor einem See
© TVB Seeboden
Hellmuth Koch, Thomas Domenig und Daniela Beils
Seeboden am Millstätter SeeMillstätter See

Am Freitag, dem 7. August, wird von 18 bis 24 Uhr zum „Cocktail-Open-Air“ ins Strandbad Seeboden geladen. Einheimische und Gäste erwartet ein Sommerabend mit Cocktails, Musik und regionaler Slow-Food-Kulinarik.

„Mit dem Cocktail Open Air möchten wir einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, den Sommer genießen und unvergessliche Stunden direkt am Millstätter See verbringen können. Die Kombination aus DJ-Musik, regionaler Kulinarik und der einzigartigen Kulisse macht diese Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis für Einheimische und Urlaubsgäste gleichermaßen“, ist Hellmuth Koch, Leiter des Tourismusverbandes Seeboden, überzeugt.

Veranstaltungsinformation

Cocktail Open Air

Wo? Strandbad Seeboden, Seepromenade 40, 9871 Seeboden am Millstätter See
Wann? Freitag, 7. August, von 18 bis 24 Uhr

Kostenloser Eintritt. Bei Schlechtwetter muss die Veranstaltung ersatzlos gestrichen werden.

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