Am 7. August erwartet Gäste am Millstätter See ein Cocktail-Abend mit Musik und regionaler Slow-Food-Kulinarik. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag, dem 7. August, wird von 18 bis 24 Uhr zum „Cocktail-Open-Air“ ins Strandbad Seeboden geladen. Einheimische und Gäste erwartet ein Sommerabend mit Cocktails, Musik und regionaler Slow-Food-Kulinarik.

„Mit dem Cocktail Open Air möchten wir einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, den Sommer genießen und unvergessliche Stunden direkt am Millstätter See verbringen können. Die Kombination aus DJ-Musik, regionaler Kulinarik und der einzigartigen Kulisse macht diese Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis für Einheimische und Urlaubsgäste gleichermaßen“, ist Hellmuth Koch, Leiter des Tourismusverbandes Seeboden, überzeugt.