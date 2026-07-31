Für die Stars von Udinese Calcio wird Osttirol zur zweiten Heimat

Zum dritten Mal ist der Serie-A-Verein in Lienz zu Gast. Das Ganze fußt auf einer strategischen Partnerschaft. Auch der Giro d’Italia bleibt beim TVB im Fokus.

Dass Fußballprofivereine ihr Trainingslager jeden Sommer am selben Ort abhalten, ist kein Zufall. Die Profis, aber auch die Betreuer und Verantwortlichen schätzen gerade in den körperlich wohl anstrengendsten Tagen der Saison eine vertraute Umgebung. Für die Kicker von Udinese Calcio wird Lienz immer mehr zu so einem Ort. Bereits zum dritten Mal und zum zweiten Mal in Folge haben die Profis des in Friaul-Julisch-Venetien stark verwurzelten Vereins ihre Trainingszelte im Dolomitenstadion aufgeschlagen. Als Bleibe dient dem Zehnten der vergangenen Serie-A-Saison das Grandhotel der Sonnenstadt. Auch in der City lassen sich die Stars immer wieder gerne blicken, schauten sogar kurz dem bunten Olala-Treiben zu.

Für Udinese Calcio ist Osttirol weit mehr als nur der Ort unseres Trainingslagers — Franco Collavino , Generaldirektor Udinese Calcio

„Für Udinese Calcio ist Osttirol weit mehr als nur der Ort unseres Trainingslagers. Es ist ein wichtiger und verlässlicher Partner“, sagt daher Franco Collavino, Generaldirektor von Udinese Calcio. Die geografische Nähe und gemeinsame Werte würden eine solide Basis für eine langfristige Zusammenarbeit bilden. „Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft im zweiten Jahr weiter zu vertiefen und gemeinsam neue Verbindungen zwischen Osttirol und unseren Fans in Italien zu schaffen“, so Collavino weiter.

1 / 5 Das Training findet im Dolomitenstadion statt © Andre Schmidt

Wie eng die Verbindung zwischen den beiden Partnern bereits ist, zeigte sich beim „Media Day“ im Rahmen des Trainingslagers. Alle namhaften italienischen Medien von der Gazzetta dello Sport bis zu RAI-TV schickten Vertreterinnen und Vertreter nach Lienz, die den ganzen Tag mit der Mannschaft rund um Trainer Kosta Runjaic und Sportdirektor Gökhan Inler verbachten. Bei der Pressekonferenz im Grandhotel wurden sogar die beiden Udine-Neuzugänge Giorgi Chakvetadze (Georgien) und Unai Gómez (Spanien) der Öffentlichkeit vorgestellt.

© Andre Schmidt Großer Andrang hersrchte auch bei der Pressekonferenz im Grandhotel

Beim Tourismusverband Osttirol erachtet man die Verbindung ebenfalls als wertvoll und ordnet sie strategisch ein. „Italien ist für uns ein ausgesprochen wichtiger Markt, der sich aktuell sehr dynamisch entwickelt“, erklärt TVB-Obmann Franz Theurl. „Die Kooperation mit Udinese Calcio ermöglicht uns, unsere Sichtbarkeit gezielt zu erhöhen und potenzielle Gäste in einem relevanten Umfeld zu erreichen.“

© Andre Schmidt Für TVB-Obmann Franz Theurl wird die Achse Lienz–Triest immer wichtiger

Im Mittelpunkt der Kooperation stehen gemeinsame Kommunikations- und Marketingaktivitäten, durch die der TVB direkt mit der Fangemeinde und dem Netzwerk von Udinese Calcio in Kontakt treten will. Ein besonderer Fokus liegt laut des Obmanns auf dem „italienischen Nahmarkt“, aus dem Osttirol derzeit starke Zuwächse verzeichnen würde. Aufbauend auf den Erfahrungen des ersten Jahres sollen die Aktivitäten weiter vertieft und zusätzliche Impulse für Aufenthalte italienischer Gäste gesetzt werden. Theurl: „Unsere Partnerschaft verbindet zwei geografisch nahe Märkte und schafft beste Voraussetzungen für eine langfristige grenzüberschreitende Zusammenarbeit.“

Kommt auch der Giro d’Italia nach Lienz?

Überhaupt streckt man beim TVB die Fühler immer mehr zum südlichen Nachbarn aus. Wie die Kleine Zeitung als Erstes berichtete, hat es sich Obmann Theurl zum Herzensprojekt gemacht, nach bald zwanzig Jahren wieder eine Etappe des Radrennens Giro d‘Italia nach Osttirol zu holen – um maximale mediale Präsenz in Italien zu erreichen. „Es schaut weiter gut aus“, so das Tourismusoberhaupt auf Nachfrage. Denn: Wenige Stunden vor der Udine-Pressekonferenz traf sich Theurl mit den Giro-Verantwortlichen in Lienz. Sogar eine konkrete Etappenführung wurde skizziert. Los geht die 2027er Auflage des Etappenrennens in Triest. Nach Osttirol wäre es also nicht weit. Die finale Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen, in zwei Wochen reist Theurl für ein erneutes Treffen nach Italien: „Dann kann ich hoffentlich mehr sagen.“