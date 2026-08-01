Große Trauer um plötzlichen Tod von Kärntner Event-Profi (47)

Der gebürtige Bleiburger Günther Täuber verstarb unerwartet. Er organisierte Veranstaltungen und wurde mit dem Österreichischen Wedding Award ausgezeichnet.

Große Betroffenheit herrscht über den völlig unerwarteten Tod von Günther Täuber, der am 25. Juli im 48. Lebensjahr nach einem medizinischen Notfall verstarb. Der gebürtige Bleiburger war vielen als engagierter Gastronom und Event-Profi bekannt. Nach seiner Ausbildung zum Hotel- und Gastgewerbeassistenten in Salzburg führte ihn sein beruflicher Weg in renommierte Betriebe im In- und Ausland, unter anderem an den Arlberg, nach Mallorca, Hannover und Köln. Seine Leidenschaft galt der Organisation von Hochzeiten und Veranstaltungen, für die er mit dem Österreichischen Wedding-Award ausgezeichnet wurde. Zuletzt war er wieder in Kärnten tätig.

Ein Familienmensch

Neben seinem beruflichen Engagement war Täuber für seine offene, herzliche und hilfsbereite Art bekannt. Familie und Freunde standen für ihn stets an erster Stelle. Seine Lebensfreude, sein Humor und seine Hilfsbereitschaft werden vielen in bleibender Erinnerung bleiben. Um ihn trauern Mutter Silvia, die Geschwister Kerstin und Gerhard sowie zahlreiche Verwandte und Freunde.

Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 1. August, um 11 Uhr in der Pfarrkirche Einersdorf/Nonča vas statt. Bereits ab 9 Uhr besteht die Möglichkeit, persönlich Abschied zu nehmen. Anstelle von Blumen und Kränzen wird um Spenden zugunsten der Krebshilfe Kärnten gebeten.