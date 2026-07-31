Ceuta und Melilla bilden eine Außengrenze des im Inneren grenzkontrollfreien, europäischen Schengen-Raums und sind seit Jahrhunderten unter der Kontrolle Spanien.

Die an der Küste Nordafrikas gelegenen und von Marokko beanspruchten Städte Ceuta und Melilla sind seit Jahrhunderten unter der Kontrolle Spaniens. Beide gehen auf Gründungen der Phönizier zurück. Spanier und Portugiesen nahmen die Städte im 15. Jahrhundert ein - quasi als Fortsetzung der Reconquista (Rückeroberung), mit der die christlichen Heere die arabischen Herrscher von der Iberischen Halbinsel vertrieben.

Ceuta, auf einer Halbinsel an der Meerenge von Gibraltar gelegen, wurde 1415 von den Portugiesen erobert. Die Spanier übernahmen 1580 mit der Annexion Portugals die Herrschaft über die Stadt. Ceuta blieb auch spanisch, als Portugal 1640 die Unabhängigkeit zurückerlangte. Das rund 225 Kilometer weiter östlich gelegene Melilla wurde 1497 von den Spaniern erobert.

Beide Küstenstädte haben seit 1995 ein Autonomiestatut und sind auch Militärstützpunkte. Ihr jeweils kleines Territorium wird vom Mittelmeer und von Marokko eingeschlossen. Ceuta misst rund 18,5 Quadratkilometer und hat etwa 84.000 Einwohner, Melilla mit seinen rund 87.000 Einwohnern hat eine Fläche von etwa 12,3 Quadratkilometern - gut das Vierfache der Wiener Innenstadt.

EU-Außengrenze auf dem nordafrikanischen Festland

Ceuta und Melilla bilden eine Außengrenze des im Inneren grenzkontrollfreien, europäischen Schengen-Raums. Immer wieder versuchen über sie Tausende Flüchtlinge aus Afrika, EU-Gebiet zu erreichen. Die Grenze von Melilla, das im Osten ans Mittelmeer grenzt und ansonsten von marokkanischem Territorium umgeben ist, wurde spätestens seit einem massiven Flüchtlingsansturm 2005 schwer gesichert. Spanien erhöhte damals etwa entlang der zehn Kilometer langen Grenze von Melilla die Sperrzäune von drei auf sechs Meter. Daher gibt es viele Versuche, auf dem Seeweg und sogar durch Schwimmen dorthin zu gelangen.

Die Karte zeigt die Lage der spanischen Exklaven Ceuta und Melilla an der Nordküste Afrikas nahe Marokko. Ceuta umfasst 18,5 Quadratkilometer, Melilla 13,4 Quadratkilometer. Der Kontext bezieht sich auf die Ankunft von Hunderten Migranten aus Marokko. Quelle: APA.

Marokko beansprucht seit seiner Staatsgründung im Jahr 1956 Ceuta und Melilla sowie einige kleine spanische Inseln vor der afrikanischen Küste für sich. Der Streit zwischen Rabat und Madrid um die Exklaven ist in der Vergangenheit in unregelmäßigen Abständen wiederholt aufgebrandet - von Protesten bis hin zu kleineren Scharmützeln der Sicherheitskräfte. So erreichten die Beziehungen zwischen Spanien und Marokko einen Tiefpunkt im Juli 2002 wegen des Streits um eine fußballfeldgroße Insel vor der marokkanischen Küste, die die Spanier Perejil (Petersil-Insel), die Marokkaner Leila (Nacht) nennen. Der Streit um den Felsen im Meer eskalierte, als marokkanische Soldaten auf Perejil landeten und die Flagge hissten. Nach wenigen Tagen wurden sie von spanischen Soldaten vertrieben.