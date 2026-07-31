Mit Kanzler Stocker: Sonderreporter Michi Großschädl am Villacher Kirchtag
Sonderreporter Michael Großschädl hat sich am Afterwork Kirchtag der Kleinen Zeitung auf die Suche nach dem fehlenden „ch“ und den Fleischsorten in der Suppe gemacht.
Traditionell fand am Donnerstagabend der Kleine Zeitung Afterwork Kirchtag statt. Da ließ es sich sogar Bundeskanzler Christian Stocker nicht nehmen, in Villach vorbeizuschauen. Sonderreporter Michael Großschädl mischte sich dabei genauso unter das Volk wie das neue Kleine-Zeitung-Maskottchen „Koini“.