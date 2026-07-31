Der Sprung vom Turm ins Becken begeistert in der Auster ein überraschend junges Publikum. Was dazugehört und warum gerade Kinder den Absprung schaffen.

Ein Knall zerreißt die Luft. Körper kleiner Kinder klatschen aufs Wasser. „Schau her, das traust du dich nie“, ruft einer von oben hinunter zu seinem Freund. Er grinst, nimmt Anlauf und springt ab. Gute eineinhalb Sekunden dauert ein Fall aus zehn Metern Höhe. Der Aufprall auf die Wasseroberfläche findet bei einer Geschwindigkeit von etwa 15 Metern pro Sekunde oder etwas mehr als 50 km/h statt.

© Klz / Daniel Winter Beim Sommerkurs in der Auster springen schon die ganz Kleinen

„Es brennt vielleicht ein bisschen, wenn man falsch aufkommt, aber das war‘s“, meint Cara Albiez unaufgeregt. Die Risiken nimmt die 21-Jährige gelassen. Sie leitet mit Olivia Meustburger an diesem Vormittag im Sportbad Auster in Eggenberg den Sommerkurs für Kinder. Beide waren selbst jahrelang als Leistungssportlerin im Turmspringen aktiv.

© Klz / Daniel Winter Die Trainerinnen Cara Albiez und Olivia Meustburger leiten den Sommerkurs in der Auster

Neben einem 3-Meter-Brett und Plattformen auf fünf und sieben Metern, hat die Auster auch einen 10er-Turm. Der ist die große Attraktion. Es ist der einzige Turm dieser Höhe in einem Freibad im Großraum Graz. An diesem Freitag findet dort der Sommerkurs statt, grundsätzlich steht er aber allen zur Verfügung, die mutig genug sind, sich fallen zu lassen.

Wer es gemütlicher mag, der konnte an diesem Freitag neben dem Sprungbecken bei der Kleinen Zeitung vorbeischauen, die mit der Freibadtour Halt machte und Spiel- und Bewegungsangebote für Jung und Junggeblieben hatte. Vom Ringwurfspiel über Tic-Tac-Toe bis Jenga ist für alle was dabei.

Termine Kleine Zeitung Freibadtour 2026 powered by „Die Bewegungsrevolution“ Hier macht die Freibadtour 2026 jeweils von 12 – 17 Uhr Halt: 01.08.2026 | Erlebnisbad Schladming Europaplatz 585, 8970 Schladming



02.08.2026 | Schlossbad Bärnbach Schlossgasse 6, 8572 Bärnbach



07.08.2026 | Städtisches Bad Leibnitz Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse 33, 8430 Leibnitz

08.08.2026 | Freibad Stainz Badgasse 27, 8510 Stainz



09.08.2026 | Bad Straßgang Martinhofstraße 3, 8054 Graz



14.08.2026 | Städtisches Schwimmbad Weiz Dr.-Karl-Widdmann-Straße 99, 8160 Weiz

15.08.2026 | Freibad Fürstenfeld Badstraße 1, 8280 Fürstenfeld



21.08.2026 | Augartenbad Schönaugürtel 1, 8010 Graz Hinweis: Alle Termine unter Vorbehalt – bei Schlechtwetter kann es zu kurzfristigen Absagen kommen. Updates gibt’s rechtzeitig hier und auf unseren Social-Media-Kanälen.

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Zurück zum Turmspringen. Der Sommerkurs richtet sich an die ganz Kleinen. Das Durchschnittsalter auf der Sprungplattform liegt am Freitagvormittag geschätzt irgendwo im Volksschulbereich. Einige haben sogar die Eltern mit dabei und springen gemeinsam. Angst sucht man in ihren Augen vergebens. Im Gegenteil – die Stimmung ist gelöst, die Kinder lachen, blödeln und springen fast beiläufig.

„Ich selbst habe vor 12 Jahren mit genau so einem Kurs begonnen“, erklärt Albiez‘ Kollegin Olivia Meustburger. Im jungen Alter können Kinder nämlich langsam an den Sport herangeführt werden und haben mehr Chancen, zu lernen. Gerade Kinder können oft Dinge, für die Erwachsene lange brauchen, berichten die beiden aus ihrer Erfahrung als Trainerinnen.

Trockener Start

Der Weg zum Turmspringer ist weit. Um die Sicherheit beim Springen zu gewährleisten, findet der Großteil des Trainings gar nicht am Turm oder im Becken, sondern im Turnsaal statt. „Ein Sprung, der an Land nicht funktioniert, wird im Wasser nie klappen“, erklären die beiden Trainerinnen. Durch Trockentraining im Turnsaal minimiert man das Risiko und stellt sicher, dass die Springerinnen und Springer zuerst körperlich in der Lage sind, ihre Sprünge durchzuführen.

Das eine ist der Körper, das andere der Kopf. „Ich würde sagen, dass sogar mehr als die Hälfte beim Turmspringen im Kopf stattfindet“, meint Meustburger. Nur weil man einen Sprung ausführen kann, heißt das noch nicht, dass man ihn unter Druck von zehn Metern Höhe sauber landen kann, wenn es drauf ankommt.

© Klz / Daniel Winter Synchronsprung aus drei Metern Höhe

Auch die mentalen Aspekte des Sports kann man üben. Sportpsychologie und mentales Training sind ein fester Bestandteil des Trainings von Turmspringern. „Irgendwann kommt man da nicht mehr herum“, berichten Albiez und Meustburger. Die beiden Ex-Profis wissen: Nicht mit steigender Höhe, sondern auch mit steigendem Niveau spielt der Kopf eine immer größere Rolle beim Springen.

„Die Leute verstehen den Sport falsch“, meint Meustburger. „Sie sehen im Fernsehen Turmspringer. Das sieht mühelos und leicht aus. Dabei entsteht der Eindruck, das wäre leicht. In Wirklichkeit stecken dahinter jahrelanges Training und Präzision“, sagt sie. Die kleinsten Details können bei schwierigen und hohen Sprüngen große Unterschiede machen.

Schweben durch das Universum

Am Beckenrand rekapitulieren Jannik, Jojo, Moritz und Lia ihre Sprünge. Wie die Großen fachsimpeln die Kinder darüber, was sie richtig gemacht haben und was sie besser machen wollen. Als sie hören, dass ihre Fotos in die Zeitung kommen, wollen sie sich besonders bemühen.

1 / 3 Jannik, Jojo, Moritz und Lia mit ihren Vätern beim Turmspringen © Klz / Daniel Winter

„Richtig frei“, antwortet Moritz auf die Frage, wie sich so ein Sprung für ihn anfühlt. Sein Freund Jannik legt sogar noch einen drauf. „Der freie Fall fühlt sich an, als würde man durchs Universum schweben“, meint er. Auf die Frage, warum sie sich trauen, was viele Erwachsene niemals tun würden, haben sie nicht gleich eine Antwort. So schlimm sei das gar nicht, sagen sie. „Das sollte jeder mal probieren, es macht Spaß“, meint die kleine Lia.