Der tägliche Morgenpost-Kommentar aus der Redaktion: Wie wehrhaft ein Staat ist, hängt vor allem von seiner Entschlossenheit ab.

Österreich ist ein wunderbares Land, aber in der Politik fungiert der Konjunktiv als Wirklichkeitsersatz. Ein Musterbeispiel dafür ist die vieldebattierte Einigung auf eine Verlängerung des Wehrdiensts, dabei kommt diese nur, wenn sich auch eine Verfassungsmehrheit für die entsprechende Angleichung des Zivildiensts im Parlament findet.

Doch im kollektiven Bewusstsein der Menschen im Land wuchern die Zweifel, ob es überhaupt Sinn ergibt, sich zu wappnen und zu rüsten, wie kürzlich eine Meinungsumfrage von Unique Research ergab. Zwei Drittel glauben nicht, dass sich die Republik im Angriffsfall verteidigen könnte, 56 Prozent wären nicht bereit, ihr Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen; nicht einmal jeder Dritte wäre dafür, ein anderes EU-Land im Angriffsfall militärisch zu unterstützen, im Gegenzug aber erwarten zwei Drittel, dass andere uns zu Hilfe kommen.

Mentalität als Sicherheitsrisiko

Wie die Menschen denken, ob sie entschlossen sind, sich zu wehren, kann für die Sicherheit eines Staats entscheidend sein. „Entweder wir stoppen Russland in der Ukraine oder es wird als nächstes Straßenkämpfe in Berlin und dann womöglich auch in Österreich organisieren. Russland schnappt sich immer zuerst die Schwächsten. Das werden nicht wir Finnen sein, sondern Ihr Österreicher.“ Weil „in Finnland jeder und jede schon mit der Muttermilch aufsaugt, allem mit Argwohn zu begegnen, das aus Russland kommt“.

Der, der das sagt, zählt zu den interessantesten Gesprächspartnern im EU-Parlament, wenn es um Sicherheit, Verteidigung und Russland geht. Pekka Toveri (65) ist Finne und diente in seiner langen Karriere als Spitzenmilitär in Washington und Chef der militärischen Aufklärung. Seit 2024 sitzt der pensionierte General für die konservative Nationale Sammlungspartei im EU-Parlament und spricht dort Klartext mit Sachkenntnis.

Der lange Schatten unterschiedlicher Geschichten

Warum ticken die Finnen so völlig anders als wir Österreicher? Das nordische Land hat sich mit Blick auf Russland nie irgendwelchen Illusionen hingegeben. Deshalb ergriff es auch nach dem russischen Überfall die erstbeste Gelegenheit, um die von Russland oktroyierte Neutralität abzustreifen und der Nato beizutreten. Während die 5,6 Millionen Finninnen und Finnen diesen Schritt mit großer Mehrheit unterstützten, können die Herren des Kreml bis heute auf Verständnis bei einem erheblichen Teil der 9,1 Millionen Österreicher setzen.

Die Geschichte vermag diese Unterschiede zum Teil zu erklären: Bis 1917 war Finnland ein autonomer Teil des Zarenreichs. Kaum unabhängig musste es nach einem äußerst blutigen Krieg (1939 bis 1944) zwar knapp ein Zehntel seines Staatsgebiets an die damalige Sowjetunion abtreten, doch auch die Rote Armee musste erhebliche Verluste einstecken. Diese Erfahrung haben sich beide Seiten bis heute gemerkt. Für das nordische Land ein David-Erlebnis gegen Goliath. Während des Kalten Kriegs war Helsinki dann bedacht, den Bären an seiner 1.340 Kilometer langen gemeinsamen Grenze nur ja nicht zu reizen, was als „Finnlandisierung“ ins Wörterbuch der internationalen Politik Eingang gefunden hat. In Österreich wurde die UdSSR 1945 als Befreier von der Nazi-Herrschaft erlebt und die Neutralität ging nicht als nationale Demütigung, sondern als Freifahrtschein in eine vorgeblich sorgenfreie Unabhängigkeit in die nationale Erinnerung ein.

Schwäche macht angreifbar

Und wie wird es mit Russland weitergehen? Der Ex-General ist sich sicher: Es werde wieder eine Form des Eisernen Vorhangs Richtung Russland geben. Weil das Land in allen Bereichen verliere – demografisch, wirtschaftlich und technologisch – verhalte sich der Kreml so aggressiv nach außen gegenüber Schwächeren. „Die einzige Sprache, die Moskaus Imperialisten verstehen, ist Stärke.“ Entsprechend fürchtet sich Toveri vor kurzsichtigen westlichen Politikern, die lieber heute als morgen wieder mit dem Kreml ins Geschäft kommen wollen: „Politiker wollen keine schmerzhaften Entscheidungen treffen und ihren Wählern sagen, dass wir jetzt 3 bis 5 Prozent unseres Wohlstands in Verteidigung investieren müssen.“

Angst vor einem offenen Krieg hat der Militär trotzdem nicht: „Europa hat mehr Soldaten, mehr Panzer, mehr Flugzeuge und das wissen auch die Russen.“ Die größte Schwäche der EU liege in ihrer Uneinigkeit, die sie angreifbar mache für hybride Kriegsführung. „Der Kreml wird versuchen, die Einigkeit von EU wie Nato zu spalten, etwa durch breit angelegte Desinformationskampagnen und kleine verdeckte Operationen gegen schlecht gerüstete Mitgliedstaaten des westlichen Bündnisses.“ Und hier kommt für ihn wieder Österreich und seine Mentalität ins Spiel.