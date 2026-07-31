Landwirt starb bei Absturz mit Traktor in Mühlgraben

Landwirt stürzte mit Traktor über steile Böschung und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Trotz des raschen Einsatzes von Feuerwehr und Rettung starb der Landwirt noch an der Unfallstelle

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 10.30 in Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf). Ein Landwirt – laut ersten Informationen mehr als 80 Jahre alt – war mit seinem Traktor über eine steile Böschung abgestürzt. Das Fahrzeug kippte um und der Lenker wurde unter dem Traktor eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mühlgraben, die alarmiert worden waren, sicherten das instabile Fahrzeug ab, um weiteres Abrutschen zu verhindern, und begannen zugleich mit der Rettung des Verunfallten mittels hydraulischem Rettungsgerät. Trotz des raschen Einsatzes von Feuerwehr und Rettungsdienst verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Nach Freigabe durch die Polizei barg die Feuerwehr den Traktor.