Rindfleisch mit Gemüsetatar
Als Vorspeise oder kleines Abendessen für 4 Personen.
Zutaten
- 400 g gekochtes Rindfleisch
- 100 g Karotten
- 100 g Zucchini
- 200 g Paradeiser
- 100 g Frühlingszwiebeln
- 2 Stk. Anchovisfilets
- 2 Stk. hart gekochte Eier
- Mayonnaise
- 1 EL Sauerrahm
- Zitronensaft
- 0,5 Bund Basilikum
- 0,5 Bund Petersilie
- einige Salatblätter
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Karotten und Zucchini klein würfeln. In Salzwasser nacheinander bissfest kochen. Mit kaltem Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen.
- 2
Die Paradeiser überbrühen, schälen und das Fruchtfleisch kleinwürfelig schneiden. Die Frühlingszwiebeln in feine Scheiben schneiden. Die Anchovisfilets fein hacken. Die Eier klein würfeln. Die Kräuter fein hacken.
- 3
Anchovis, Mayonnaise und Sauerrahm verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Gemüse, Frühlingszwiebeln, Eiwürfel und Kräuter in eine Schüssel geben. Mit der Mayonnaise vermengen. Noch einmal abschmecken.
- 4
Das Fleisch mit der Schneidemaschine hauchdünn quer zur Faser aufschneiden. Gemüsetatar auf Salatblätter setzen. Das Fleisch daneben anrichten.