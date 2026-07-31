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Rindfleisch mit Gemüsetatar

Rindfleisch mit Gemüsetatar (Symbolbild)
© EM80 auf Pixabay
Rindfleisch mit Gemüsetatar (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 min

Als Vorspeise oder kleines Abendessen für 4 Personen.

Zutaten

  • 400 g gekochtes Rindfleisch
  • 100 g Karotten
  • 100 g Zucchini
  • 200 g Paradeiser
  • 100 g Frühlingszwiebeln
  • 2 Stk. Anchovisfilets
  • 2 Stk. hart gekochte Eier
  • Mayonnaise
  • 1 EL Sauerrahm
  • Zitronensaft
  • 0,5 Bund Basilikum
  • 0,5 Bund Petersilie
  • einige Salatblätter
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Karotten und Zucchini klein würfeln. In Salzwasser nacheinander bissfest kochen. Mit kaltem Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen.

  2. 2

    Die Paradeiser überbrühen, schälen und das Fruchtfleisch kleinwürfelig schneiden. Die Frühlingszwiebeln in feine Scheiben schneiden. Die Anchovisfilets fein hacken. Die Eier klein würfeln. Die Kräuter fein hacken.

  3. 3

    Anchovis, Mayonnaise und Sauerrahm verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Gemüse, Frühlingszwiebeln, Eiwürfel und Kräuter in eine Schüssel geben. Mit der Mayonnaise vermengen. Noch einmal abschmecken.

  4. 4

    Das Fleisch mit der Schneidemaschine hauchdünn quer zur Faser aufschneiden. Gemüsetatar auf Salatblätter setzen. Das Fleisch daneben anrichten.