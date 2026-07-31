Rindfleisch mit Gemüsetatar

1 Karotten und Zucchini klein würfeln. In Salzwasser nacheinander bissfest kochen. Mit kaltem Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen.

2 Die Paradeiser überbrühen, schälen und das Fruchtfleisch kleinwürfelig schneiden. Die Frühlingszwiebeln in feine Scheiben schneiden. Die Anchovisfilets fein hacken. Die Eier klein würfeln. Die Kräuter fein hacken.

3 Anchovis, Mayonnaise und Sauerrahm verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Gemüse, Frühlingszwiebeln, Eiwürfel und Kräuter in eine Schüssel geben. Mit der Mayonnaise vermengen. Noch einmal abschmecken.