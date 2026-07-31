Massengrab im Kosovo entdeckt

Im Norden des Kosovo ist ein Massengrab entdeckt worden, in dem Opfer des Bürgerkriegs in der damaligen südserbischen Provinz vermutet werden. Wie der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti am Donnerstagabend mitteilte, könnte es sich um sterbliche Überreste von 23 Intellektuellen, Ärzten, Professoren und Menschenrechtsaktivisten handeln. Sie seien am 19. April 1999 aus der Stadt Mitrovica entführt und in der Folge getötet worden.