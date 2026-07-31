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Faworki, Liebesschleifen aus Polen
Unsere Leserin Maria Götzenbrucker zeigt Ihnen einen Snack aus Polen
Zutaten
- 200 g Mehl
- 3 Stk. Dotter
- 1 EL Zucker
- Obers (oder Sauerrahm)
- 1 TL Backpulver
- 2 EL Rum
- Frittierfett (z.B. Schweineschmalz)
- Staubzucker zum Bestreuen
Zubereitung
- 1
Alle Zutaten zu einem festen, aber geschmeidigen Teig verkneten.
- 2
Auf bemehlter Arbeitsfläche dünn ausrollen und in Streifen (3x12 cm) schneiden.
- 3
Den Streifen in der Mitte längs einschneiden und ein Ende so durchziehen, dass eine Schleife entsteht. Alternativ 2 Streifen drehen und oben und unten festdrücken.
- 4
Frittierfett auf ca. 170° erhitzen, die Faworkis kurz goldgelb backen, abtropfen lassen und mit Staubzucker bestreuen.