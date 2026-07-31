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Faworki, Liebesschleifen aus Polen

Faworki aus Polen
© Maria Götzenbrucker
Faworki aus Polen
Gesamtzeit:1 h 0 min

Unsere Leserin Maria Götzenbrucker zeigt Ihnen einen Snack aus Polen

Zutaten

  • 200 g Mehl
  • 3 Stk. Dotter
  • 1 EL Zucker
  • Obers (oder Sauerrahm)
  • 1 TL Backpulver
  • 2 EL Rum
  • Frittierfett (z.B. Schweineschmalz)
  • Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung

  1. 1

    Alle Zutaten zu einem festen, aber geschmeidigen Teig verkneten.

  2. 2

    Auf bemehlter Arbeitsfläche dünn ausrollen und in Streifen (3x12 cm) schneiden.

  3. 3

    Den Streifen in der Mitte längs einschneiden und ein Ende so durchziehen, dass eine Schleife entsteht. Alternativ 2 Streifen drehen und oben und unten festdrücken.  

  4. 4

    Frittierfett auf ca. 170° erhitzen, die Faworkis kurz goldgelb backen, abtropfen lassen und mit Staubzucker bestreuen. 