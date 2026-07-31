Faworki, Liebesschleifen aus Polen

1 Alle Zutaten zu einem festen, aber geschmeidigen Teig verkneten.

2 Auf bemehlter Arbeitsfläche dünn ausrollen und in Streifen (3x12 cm) schneiden.

3 Den Streifen in der Mitte längs einschneiden und ein Ende so durchziehen, dass eine Schleife entsteht. Alternativ 2 Streifen drehen und oben und unten festdrücken.