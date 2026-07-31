Moldau warnt vor Verzögerungen bei EU-Beitritt

Moldaus Präsidentin Maia Sandu hat erneut vor unnötigen Verzögerungen im EU-Beitrittsverfahren ihres Landes gewarnt. "Wir erwarten keine Abkürzungen und Ausnahmen, sondern ein leistungsorientiertes Verfahren", sagte sie nach einem Treffen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der moldawischen Hauptstadt Chisinau laut offizieller Übersetzung. Alle Partner in dem Verfahren müssten mit der gleichen Entschlossenheit vorangehen, so Sandu.