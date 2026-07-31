Weststeirer Erwin Lackner: „Ich bin Grafiker und kein klassischer Maler“

Er ist Grafiker, Künstler und Mitbegründer der „Gruppe 77“: Erwin Lackner ist am 7. August mit seiner Ausstellung „Strichhaltig“ im Arik Brauer-Rathaus in Voitsberg zu Gast.

Der Stadtgemeinde Voitsberg ist es gelungen, mit Erwin Lackner einen der ganz Großen der weststeirischen Kunstszene für eine Ausstellung im Arik Brauer-Rathaus zu gewinnen. Erwin Lackner wurde 1951 in Koglhof geboren, seine Ausbildung zum Grafiker absolvierte er von 1969 bis 1973 an der Kunstgewerbeschule in Graz. Seit 1974 lebt er in Söding. Lackner war 13 Jahre lang bei der Firma Bauer als Grafiker beschäftigt, ehe er sich selbstständig machte.

Er war von 1975 bis 1977 Mitglied der Sezession Graz, ehe er 1977 gemeinsam mit anderen namhaften Künstlern die „Gruppe 77“ gründete. Mit dieser Gruppe beteiligte er sich bei mehreren Ausstellungen. „Ich bin noch immer der Grafiker, nicht der klassische Maler“, meint der Künstler über sein Wirken.

Bilder mit Botschaften

Erwin Lackner greift auch in seiner Ausstellung „Strichhaltig“ mit formal sehr unterschiedlichen Zugängen große Fragen der Gegenwart auf und übersetzt sie konsequent in seine ihm eigene Bildsprache. Es sind Bildbotschaften für unser aktuelles Jetzt eines reifen Künstlers, der seit Jahrzehnten das heimische Kunstschaffen mitgestaltet hat.

Für die farbliche Gestaltung dieser meist groß dimensionierten Grafiken hat der Künstler ein eigenes Verfahren entwickelt. „Ein Verfahren, welches wohl einmalig ist“, schmunzelt Erwin Lackner, „ich werde nämlich immer wieder von Künstlerkollegen gefragt, wie ich diese Farbgebung zustande bringe. Natürlich wird nichts verraten.“ Zu sehen sind cirka 45 Bilder, welche allesamt mit UV-beständigem Glas gerahmt sind.

Ausstellung läuft bis Ende September

Die Vernissage zur Ausstellung „Strichhaltig“ findet am Freitag, 7. August mit Beginn um 19 Uhr im Arik Brauer-Rathaus in Voitsberg statt. Die Gäste wird Bürgermeister Bernd Osprian begrüßen, die Laudatio hält die Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Tanja Gurke. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Peter Erregger Trio. Die Ausstellung wird bis 30. September zu sehen sein.