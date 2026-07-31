Blitzeinschlag stoppt Eurowings-Maschine auf Weg nach Wien

Ein Flugzeug ist auf dem Weg von Stuttgart nach Wien von einem Blitz getroffen worden. Die Eurowings-Maschine war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug, wie eine Sprecherin der Airline sagte. Vorsorglich sei die Maschine zur technischen Überprüfung nach Stuttgart umgekehrt. Die Flugsicherheit sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Maschine landete etwa nach 40 Minuten wieder am Ausgangsflughafen.

vor 31 Minuten 31. Juli 2026 um 10:30 Deutschland Luftfahrt