Betrunkener 48-Jähriger wurde mehrmals von der Polizei aus der gemeinsamen Wohnung weggewiesen. Beim dritten Mal klickten die Handschellen.

Die Polizei nahm den 48-Jährigen fest, er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht

In Frauental (Bezirk Deutschlandsberg) ist in der Nacht auf Donnerstag ein 48-Jähriger festgenommen worden. Laut Polizei steht er im Verdacht, seine Lebensgefährtin mit einem rund 30 Zentimeter langen Küchenmesser bedroht und ein gegen ihn verhängtes Betretungs- und Annäherungsverbot mehrfach missachtet zu haben.

Ausgangspunkt war ein Streit in der gemeinsamen Wohnung. Dabei soll der offenbar alkoholisierte Mann das Küchenmesser genommen und angekündigt haben, seine Partnerin umzubringen. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten verwiesen den 48-Jährigen aus der Wohnung und sprachen zum Schutz der Frau ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Der Mann hielt sich nach Angaben der Polizei jedoch nicht daran.

Bei der dritten Rückkehr festgenommen

Noch in derselben Nacht kehrte der 48-Jährige mehrmals zur Wohnung zurück. Er soll lautstark versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen, und gegen Fenster sowie eine Terrassentür geschlagen haben.

Auch wiederholte Wegweisungen und Belehrungen zeigten laut Polizei keine Wirkung. Als der Mann zum dritten Mal zurückkehrte, nahmen ihn die Beamten fest. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Der 48-Jährige wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen der mehrfachen Missachtung des Betretungs- und Annäherungsverbots angezeigt.

768 Verbote im ersten Halbjahr

Betretungs- und Annäherungsverbote zählen zu den wichtigsten polizeilichen Sofortmaßnahmen bei Gewalt im privaten Umfeld. Im ersten Halbjahr 2026 sprach die Polizei in der Steiermark 768 Betretungs- und Annäherungsverbote aus. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 798.