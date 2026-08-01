Der Kirchenwirt in Gnesau wurde Anfang Mai zwangsversteigert, den Zuschlag bekam eine Bank. Interessenten gebe es, Lösung wurde aber noch keine gefunden.

Der Kirchenwirt kam in den vergangenen Jahren nicht mehr wirklich auf die Beine (Archivbild)

Groß waren die Diskussionen in den vergangenen Monaten über die Zukunft des bekannten Kirchenwirts in Gnesau. Der Traditionsgasthof wurde zuletzt von einem Ehepaar betrieben, im Herbst 2024 wurde das Haus aber wieder geschlossen.

Dieser Umstand hat sich seitdem auch nicht mehr verändert. Anfang dieses Jahres wurde schließlich bekannt, dass der Kirchenwirt zwangsversteigert wird. Der damalige Besitzer, ein Niederländer, konnte die offenen Forderungen nicht mehr begleichen. Auch hatte das Bezirksgericht Feldkirchen Schwierigkeiten, den ehemaligen Eigentümer überhaupt zu erreichen.

Raiffeisenbank ersteigerte Gasthaus

Dennoch: Anfang Mai kam das Gasthaus schließlich unter den Hammer, die Versteigerung ging im Bezirksgericht über die Bühne. Den Zuschlag erhielt schließlich die Raiffeisenbank Nockberge. Es hätte zwar einen Mitbieter gegeben, dieser hatte jedoch die erforderlichen Dokumente nicht bei sich. 135.650 Euro blätterte die Bank für den Kirchenwirt hin.

Seitdem hat sich noch nicht viel getan, wie Raiffeisenbank Nockberge-Vorstand Michael Dabringer erklärt: „Aktuell ist es so, dass wir das Haus an der einen oder anderen Stelle in Schuss bringen.“ Es seien einige Dinge zu überprüfen. „Wir sind auch noch nicht im Grundbuch eingetragen, aber es ist normal, dass so etwas Zeit braucht.“

© Hannes Pacheiner Dabringer: „Diejenigen, mit denen wir geredet haben, wollen den Kirchenwirt gastronomisch nutzen.“

Vereinzelte Gespräche mit Interessenten habe man aber bereits geführt. „Interessenten sind vorhanden und diejenigen, mit denen wir geredet haben, wollen den Kirchenwirt gastronomisch nutzen“, verrät Dabringer.

Auch Gnesaus Bürgermeister Erich Stampfer (ÖVP) sei informiert worden, dass „einige Interessenten an die Bank herangetreten sind“. Die Gemeinde betrifft es insofern, da sie zuletzt den Kultursaal an den Kirchenwirt verpachtet hat. „Hier konnte er dann zum Beispiel Hochzeiten und andere Feiern ausrichten.“ Stampfer hofft auf eine baldige Lösung – die im Idealfall gastronomischer Natur ist. Noch wird man sich aber gedulden müssen, bis die Optionen tatsächlich konkret werden.