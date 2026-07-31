Erhöhtes Sicherheitsrisiko: Stadt Klagenfurt muss 20 Bäume fällen

20 Altbäume in Klagenfurt fallen nächste Woche der Axt zum Opfer. Laut Experten sind die Fällungen aus Gründen der Stand- und Bruchsicherheit erforderlich.

Mit mehr als 14.000 registrierten Bäumen auf öffentlichem Grund ist Klagenfurt eine „grüne Stadt“. Die Bäume werden im Auftrag der Abteilung Stadtgarten regelmäßig kontrolliert und gepflegt. Jetzt allerdings müssen 20 Altbäume, unter anderem auch einen rund 26 Meter hohen Baum im Hülgerthpark, der nicht nur das Stadtbild prägt, sondern auch einen bedeutenden ökologischen Beitrag leistet und zahlreichen Tierarten als Lebensraum dient, bereits nächste Woche gefällt werden. Das gibt die Stadt in einer Pressemeldung bekannt.

Aktuelle Baumkontrollen haben ergeben, dass an 25 Altbäumen eingehende Untersuchungen zur Überprüfung der Stand- und Bruchsicherheit durch einen externen Experten erforderlich sind. Damit kam auch die schlechte Nachricht: 20 Bäume stellen ein nicht vertretbares Sicherheitsrisiko dar und müssen in den nächsten Tagen gefällt werden. Fünf Bäume können durch entsprechende Baumpflege- und Schnittmaßnahmen erhalten werden.

Externe Firma beauftragt

Die Schlägerungen werden bereits nächste Woche vorgenommen, da laut Stadt „Gefahr in Verzug“ besteht – und das, obwohl eigentlich von März bis Oktober keine Arbeiten dieser Art vorgenommen werden dürfen. „Da eben ein nicht mehr vertretbares Sicherheitsrisiko gegeben ist, werden die Arbeiten bereits ab der nächsten Woche durchgeführt“, heißt es aus dazu aus dem Stadtgartenamt. Die Arbeiten werden von einer externen Firma durchgeführt. „Es besteht bei diesen Bäumen dringender Handlungsbedarf, um die Sicherheit der Bevölkerung nicht zu gefährden. Deswegen wird auch eine externe Firma beauftragt, um dies rasch umsetzen zu können, da die Abteilung Stadtgartenamt dies nicht mit den eigenen Ressourcen in der Kürze erledigen könnte.“ Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 20.000 Euro.

Bei den Bäumen mit nicht vertretbarem Sicherheitsrisiko handelt es sich um eine Linde und einen Ahornbaum im Hülgerthpark, eine Kastanie in der Mießtaler Straße, einen Ahorn am Metnitzstrand, eine Robinie in der Tarviser Straße, einen Maulbeerbaum, eine Pyramidenpappel, eine Nordmanntanne und einen Lederhülsenbaum im Europapark, zwei Pyramidenpappeln in der Steingasse, drei Linden in der Ebentaler Straße, eine Stieleiche beim Weg am Hügel, einen Götterbaum und zwei Weymothskiefern am Kreuzbergl, eine Rosskastanie am Viktringer Ring und eine Robinie in der St. Peter Straße.