Valentina Inzko Fink und Nadja Keuschnig kann man sonntags als neue Moderatorinnen auf der Fernsehbühne von „Dober dan Koroška“ erleben.

Charisma und Herzlichkeit zeichnet beide aus, ebenso wie sprachliche Stärke und Souveränität im Auftreten, das beide auf unterschiedliche Weise gewohnt sind. Die eine als Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin, die an den Vereinigten Bühnen Wien im Falco-Musical „Rock me Amadeus“ brillierte, die andere als leidenschaftliche Tamburizza-Spielerin bei den Šentjanški Tamburaši und Obfrau des Slowenischen Kulturvereins SPD Šentjanž / St. Johann, dem sie schon als Kind angehörte und wo sie sich heute für die drei Kinder- und Jugendtheatergruppen engagiert: Valentina Inzko Fink (33) und Nadja Keuschnig (36) sind die neuen Moderatorinnen im Team, das die slowenische Fernsehsendung „Dober dan Koroška / Dober dan Štajerska“ auf ORF 2 gestaltet. Dass beide aus dem Rosental stammen, schon als Kind mit ihren Eltern am Sonntag die Sendung verfolgt und das Slowenische Gymnasium besucht haben, ist ein Zufall. „Wir waren 2008 gemeinsam beim Theaterfestival in Wien“, erinnert sich Volksschullehrerin Nadja Keuschnig.

Casting

„Beide haben beim Casting auf ganzer Linie überzeugt“, sagt Alexander Mak, Leiter der Slowenischen Redaktion, in der Valentina Inzko Fink als Siebzehnjährige ein Ferialpraktikum gemacht hat. Sie hat ihre TV-Premiere am vergangenen Sonntag erfolgreich absolviert, Nadja Keuschnig hat sie am Sonntag (morgen) vor sich. „Lampenfieber habe ich noch nicht, das wird wahrscheinlich am Sonntag kommen“, sagt die dreifache Mutter, die sich als „ehrgeizig und perfektionistisch“ sieht und Rhetorik trainiert. Für die an der Theaterakademie „August Everding“ in München ausgebildete Valentina Inzko Fink, die an zahlreichen Opernhäusern und Theatern in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz gastierte, ist der Unterschied zum Theater groß. „Beim ersten Live-Einstieg war ich etwas nervös. Auf der Bühne bin ich nicht allein, im Studio vor der Kamera schon. Man spürt auch den Zeitdruck“, schildert sie ihre ersten Eindrücke.

Neue Generation

Sie seien ohne Absicht „zufällig“ zum Casting gekommen, erzählen die Moderatorinnen, die laut Landesdirektorin Karin Bernhard für „eine neue Generation, die unsere slowenischen Programme mit Kompetenz und frischen Impulsen bereichern wird“, stehen. „Ich habe in Klagenfurt ein Konzert moderiert, da hat mich Alexander Mak gesehen und zum Casting geladen“, erinnert sich die aus Suetschach/Sveče stammende „stolze Kärntner Slowenin“ Valentina Inzko Fink, die neben Kärnten eine Heimat in Wien und eine in Argentinien hat, wo ihre Mutter, die Mezzosopranistin Bernarda Fink, als Kind slowenischer Eltern aufgewachsen ist. Die Verbundenheit mit der Volksgruppe wurde der Sängerin der Band „Roba“, die österreichischen Pop mit Italo- und Abba-Flair aus den 1980er Jahren mischt, von Großvater und Vater namens Valentin Inzko von klein auf vermittelt. Ihre neue Aufgabe sieht die Künstlerin, die als Diplomatenkind in Prag Tschechisch gelernt hat und den Kontakt zu Familie und Freunden als liebstes Hobby pflegt, als Geschenk. „Ich freue mich, die Volksgruppe zu vertreten“.

1 / 11 Valentina Inzko Fink © Privat

Auch Nadja Keuschnig ist es ein Anliegen, die slowenische Kultur im Land zu vermitteln und das bedauerliche Verschwinden der Sprache aufzuhalten. Sie wurde nach der Moderation bei einem Sport- und Sprachencamp für Kinder und Jugendliche von einem ORF-Mitarbeiter angesprochen, ob sie sich nicht zum Casting anmelden wolle. „Als ich dann dort war und Valentina gesehen habe, dachte ich, dass ich keine Chance mehr hätte“, erzählt sie lachend. Doch dann wurden sie beide engagiert und werden ab jetzt alle fünf Wochen moderieren. „Es ist cool, es freut mich und ist neben Job und Familie machbar“, sagt Keuschnig, die in der Schule und in St. Petersburg Russisch gelernt und vor kurzem einen Lehrgang zur Sexualpädagogin an der FH Kärnten abgeschlossen hat. „Die Verbalisierung dieses Themas hilft, Körperbewusstsein zu schaffen und körperliche Gewalt zu verhindern“.

In ihrer Freizeit geht sie gerne mit ihrem Hund spazieren oder schwimmen und liest begeistert die Psychothriller des Autors Fitzek. Da sie Spannung liebt, sieht sie ihrer morgigen Fernsehpremiere mit Freude entgegen.