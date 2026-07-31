In Mariazell kam es zu einer Frontalkollision mit drei Verletzten nach einem medizinischen Notfall. Hitze führt zu mehr Kreislaufkollapsen, im Auto kann das lebensgefährlich sein.

Drei zum Teil schwer Verletzte, zwei demolierte Fahrzeuge, ein Rettungseinsatz mit Notarzthubschrauber, mehreren Rotkreuzteams und Feuerwehren: Die Frontalkollision zweier Pkw auf der B 20 bei Mariazell am Donnerstagnachmittag hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte zur Folge. Den Unfall ausgelöst haben dürfte ein medizinischer Notfall, heißt es vom Roten Kreuz. Vermutlich deshalb verlor der 79-jährige Obersteirer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß zunächst gegen die Leitschiene und dann gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Neben dem Autolenker wurden auch seine Beifahrerin (44) und der Lenker des zweiten Pkw (74) verletzt.

Einen Tag zuvor auf einer schmalen Gemeindestraße in Gratwein-Straßengel: Ein 64-Jähriger aus Graz-Umgebung spürt plötzlich Schmerzen in der Brust und kommt mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw rollt 200 Meter über eine steile Wiese und wird erst von einem Baum gestoppt. Feuerwehrleute befreien den Verletzten, der Hubschrauber fliegt ihn ins Spital nach Graz.

Und auch bei einem spektakulären, aber glimpflich verlaufenen Unfall in Hartberg am Freitag geht die Polizei von einem medizinischen Notfall des Lenkers aus.

Es gab auch schon tödliche Unfälle

Schon während der ersten Hitzewelle Ende Juni, Anfang Juli berichtete die Polizei über mehrere Verkehrsunfälle in der Steiermark, denen ein Notfall am Steuer voranging – einige davon endeten sogar tödlich. Auch wenn die körperlichen Probleme unterschiedliche Ausprägungen hatten – vom epileptischen Anfall bis hin zur Unterzuckerung – so könnte die Häufung auch mit den höheren Temperaturen zu tun haben.

„Das klingt durchaus plausibel“, weiß der stellvertretende Chefarzt des steirischen Roten Kreuzes, Gemes Geza, aus seiner täglichen Arbeit als Anästhesist und Notarzt am Öamtc-Rettungshubschrauber. Hitzebedingte Kreislaufkollapse stünden derzeit an der Tagesordnung. „Wenn so etwas im Autositz passiert, hat das natürlich andere Folgen, als wenn man sich am Boden hinlegen kann“, so Geza. Gerade bei betagten Menschen und bei Personen mit Herzmedikamenten sei das Risiko erhöht. Zu wenig Trinken und ein niedriger Blutdruck spielen ebenso eine Rolle. Geza warnt: „Wenn man sich matt fühlt oder schwindlig, wenn einem nach dem Aufstehen lange schwarz vor den Augen ist, dann sollte man sich auf keinen Fall mehr hinter das Lenkrad setzen!“ Auch vor unnötigen Fahrten in der größten Hitze des Tages rät er ab.

© Kages/Paller Stellvertretender Rotkreuz-Chefarzt Gemes Geza

Generell seien neben den Kollapsen („passiert auffällig oft in Gasthäusern und bei Familienfeiern“) derzeit allergische Reaktionen nach Insektenstichen die häufigsten saisonbedingten Notfälle, weiß Geza aus seiner täglichen Arbeit. Den klassischen Hitzschlag, der zu einer Reizung der Hirnhäute führt, stelle man aber nur sehr selten fest. Unterzuckerung sei hingegen keine direkte Folge der hohen Außentemperaturen, hält er fest.

Hohe Übersterblichkeit bei der ersten Hitzewelle

Wie gefährlich die Belastung durch die extreme Hitze für vulnerable Gruppen sein kann, bestätigt auch eine aktuelle Auswertung der Sterbezahlen durch die Statistik Austria. Demnach hat es in der ersten Juliwoche mit mehr als 1817 Menschen um 20 Prozent mehr Todesfälle gegeben als im langjährigen Schnitt. Das markiert die bisher höchste Abweichung. Zwar lasse sich nicht seriös sagen, wie viele davon wirklich Hitzetote waren, aber: „Der statistische Zusammenhang zwischen der Temperatur und den Todeszahlen ist offensichtlich“, sagte der Physiker und Wissenschaftspublizist Florian Aigner im Ö1-Journal. Bei den meisten Betroffenen führt eine Kombination aus bereits bestehenden Vorerkrankungen und der anhaltenden Hitze zum Tod.

Die Hitze geht auch nächste Woche weiter

Gebremst wird die Hitzewelle vorerst nicht. Am Freitag kletterten die Temperaturen in der Steiermark teilweise wieder über 36 Grad (Mooslandl und Hartberg), am Wochenende wird es durch die zunehmend schwüle Luft kaum erträglicher. Gewitter und Regenschauer werden sich aber eher auf die Obersteiermark und das Bergland konzentrieren. In der kommenden Woche legt der Hochsommer noch ein paar Grad drauf, eine markante Abkühlung oder flächendeckender Regen ist vorerst nicht in Sicht.