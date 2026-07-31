Streit über Erhebung biometrischer Daten in Italien

Die Regierung in Rom treibt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Strafverfolgung zügig voran und stößt damit auf heftigen Widerstand bei der Opposition. Ein Dekret zur Umsetzung der europäischen Verordnung über KI ("Artificial Intelligence Act") sieht vor, dass gewisse biometrische Daten zur Gesichtserkennung bis zu sieben Tage lang gespeichert werden dürfen. Etwa an sensiblen Orten, beispielsweise Sportstadien oder bei Demonstrationen.

© APA/AFP Streit um biometrische Daten zur Gesichtserkennung (Archivbild)