Riesige Berlusconi-Kunstsammlung wird aufgelöst

Die fünf Kinder des 2023 verstorbenen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi wollen eine umfangreiche Kunstsammlung des Medienunternehmers auflösen. Die Sammlung umfasst rund 25.000 Gemälde und Skulpturen und ist derzeit in einer 4.500 Quadratmeter großen Lagerhalle unweit von Berlusconis Residenz in Arcore bei Mailand untergebracht. Nun soll die Halle abgerissen werden und einem Supermarkt weichen.

© APA/AFP Silvio Berlusconi sammelte zu Lebzeiten eifrig Kunstwerke