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KFZenz eröffnet neue Meisterwerkstatt in Knittelfeld

Vom Werkstattleiter zum Unternehmer: Harald Zenz eröffnet eigene Kfz-Werkstatt.

Jörg Opitz, StR Sandro Fuchsbichler, Harald Zenz, BGM Harald Bergmann, VzBGM René Jäger und Werner Zenz
© Corinna Wöhry
Jörg Opitz, StR Sandro Fuchsbichler, Harald Zenz, BGM Harald Bergmann, VzBGM René Jäger und Werner Zenz
KnittelfeldNeueröffnung

Mit KFZenz hat sich in der Stubalpenstraße 93a in Knittelfeld ein Kfz-Meisterbetrieb angesiedelt. Zur offiziellen Eröffnung gratulierten Bürgermeister Harald Bergmann, Vizebürgermeister René Jäger, Wirtschaftsstadtrat Sandro Fuchsbichler und Citymanager Jörg Opitz dem Inhaber Harald Zenz persönlich.

Der gelernte Kfz-Technikermeister bringt langjährige Erfahrung mit. Zuletzt war er viele Jahre als Meister und Werkstattleiter im Autohaus Bidmon tätig. Nun hat er sich mit einer eigenen Werkstatt selbstständig gemacht und setzt auf Reparaturen für Fahrzeuge aller Marken sowie auf persönliche Betreuung.

Für den Start in die Selbstständigkeit investierte Zenz in einen modernen Neubau. Obwohl KFZenz als Ein-Mann-Betrieb geführt wird, bietet die Werkstatt ein breites Spektrum an Service- und Reparaturleistungen an.

Beim Betriebsbesuch nutzten die Vertreter der Stadtgemeinde die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und wünschten Harald Zenz viel Erfolg für seinen weiteren unternehmerischen Weg.

KFZenz

Stubalpenstraße 93a, Knittelfeld
Telefon: 0676-9105373
E-Mail: kfzenz@ainet.at

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