Israel zerstört Hisbollah-Tunnel im Südlibanon

Nach einem Angriff der proiranischen Hisbollah-Miliz hat Israel eigenen Angaben zufolge Tunnel der Miliz im Gebiet der Burg Beaufort im Südlibanon zerstört. Die Einnahme der historisch und strategisch wichtigen Burg Ende Mai hatte für Aufsehen gesorgt. In einer Erklärung von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz in der Nacht auf Freitag hieß es, die Hisbollah habe die Tunnel nutzen wollen, um nach Israel einzudringen.

© APA/AFP Zerstörung von Hisbollah-Tunnel bei Burg Beaufort (Archivbild)