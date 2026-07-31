Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in der Nacht

Der Iran hat in der Nacht auf Freitag US-Militärstützpunkte im Nahen Osten angegriffen. Die Armee habe Ziele in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain mit Drohnen angegriffen, hieß es in Mitteilungen des Militärs. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Weder aus Bahrain noch aus Kuwait lagen zunächst Berichte über eine Aktivierung der Luftabwehr vor. In der Nacht wurden auch keine neuen Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran bekannt.

© APA/SEPAHNEWS.COM Neue iranische Angriffe auf US-Stützpunkte (Archivbild)

vor 37 Minuten 31. Juli 2026 um 07:18 Manama Extremismus +5 TeheranKuwaitTerrorismusIran-USA-IsraelAußenpolitik