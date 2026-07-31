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Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in der Nacht
Der Iran hat in der Nacht auf Freitag US-Militärstützpunkte im Nahen Osten angegriffen. Die Armee habe Ziele in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain mit Drohnen angegriffen, hieß es in Mitteilungen des Militärs. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Weder aus Bahrain noch aus Kuwait lagen zunächst Berichte über eine Aktivierung der Luftabwehr vor. In der Nacht wurden auch keine neuen Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran bekannt.
In Kuwait sei der Stützpunkt Ahmad Al Jaber Ziel der iranischen Angriffe gewesen. Dies berichteten iranische Staatsmedien unter Berufung auf die Armee. Der Angriff sei eine Antwort auf die jüngsten Attacken der USA auf ein Wohnhaus auf der Insel Qeshm und andere Ziele im Iran.