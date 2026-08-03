Johanna Tschinder (36) aus Klagenfurt ist ausgebildete Pferdepädagogin. Auf einem Hof in Glanegg unterstützt sie Menschen, sich selbst mit Hilfe von Pferden zu finden.

Blickt man in die Augen eines Pferdes, so sind sie ein Spiegel zur eigenen Seele. Ein Pferd ist ein sanftes, sensibles und ehrliches Wesen, das eine Ruhe ausstrahlt, die eine Wirkung auf den Menschen hat. Und Reit- beziehungsweise Pferdepädagogik setzt genau hier an. Johanna Tschinder aus Klagenfurt praktiziert diese persönlichkeitsfördernde Arbeit auf vier Hufen.

Ehe Tschinder das pädagogische Pferd sattelte, war sie zehn Jahre in der HLW Wolfsberg als Lehrkraft tätig. „Ich bin Lehrerin, habe Ernährungs- und Gesundheitspädagogik sowie Gesundheitsförderung studiert“, erzählt die 36-Jährige. Seit 2015 ist sie zusätzlich im Ernährungsbereich tätig, seit Beginn des heurigen Jahres ist sie nicht mehr an der Schule in Wolfsberg, sondern am Pferdehof in Glanegg tätig. „Ich bin mit Pferden aufgewachsen und Reitpädagogik hat mich schon immer interessiert. Daher habe ich letztes Jahr in der Schule aufgehört, die Ausbildung zur Reitpädagogin gemacht und bin jetzt selbstständig.“

© KK/Bianca Puschl Fotografie Reitpädagogik ist für alle Altersgruppen geeignet

Durch ihre pädagogische Grundausbildung konnte die Klagenfurterin mit der Reitpädagogik ihr Repertoire noch weiter ausbauen. Ihre vier Kollegen sind nun zwei Ponys, ein Haflinger und ein Tinker. „Ich miete die Pferde von meiner Kollegin am Hof – bin aber auch auf der Suche nach weiteren Pferden, die für die Reitpädagogik geeignet sind“, sagt sie. Wichtig ist, dass die Pferde gelassen und menschenfreundlich sind.

In der Reitpädagogik selbst geht es weniger um das Reiten als um den Umgang und das Verstehen eines Pferdes. Dabei werden zum Beispiel gemeinsame Unternehmungen mit dem Pferd gemacht. „So kombiniere ich das auch mit Kräuterpädagogik. Mit Kindern, Jugendlichen und den Pferden gehe ich in den Wald und sammle Kräuter für die Herstellung diverser Produkte wie Kräutersalz, Badesalz oder Tees.“ Ebenso stehen auch Bewegungs- und Koordinationsübungen zur Auswahl. „Alleine durch die Präsenz eines Pferdes passiert viel. Es zeigt dir auch ganz viel über dich selbst und spiegelt die eigenen Schwächen und Grenzen.“

Alterslimit gibt es für die pädagogischen Einheiten keines. Von Kindern bis zu älteren Menschen kann sich jeder bei der Pädagogin anmelden. Empfohlen wird eine Einzeleinheit, jedoch sind auch Paareinheiten mit maximal zwei Personen möglich. Unterrichtet wird immer an zwei bis drei Tagen pro Woche, da sich die Selbstständige auch genug Zeit für ihre vierjährige Tochter nehmen möchte. Für eine Schnuppereinheit kann man sich auf ihrem Instagram-Kanal __pferdezeit__ melden. Eines Tages wäre es der Wunsch der Pferdeflüsterin, einen eigenen Hof zu besitzen, auf dem sie mit ihrem Mann, er ist Osteopath, ein kleines Gesundheitszentrum eröffnen kann. „Wir suchen bereits aktiv danach.“

Tschinder selbst hat natürlich den Reitpass und die Reiternadel. „Aber ein Pferd ist für mich kein Sportgerät“, betont sie. Wenn man sein Leben lang mit Pferden zu tun hat, dann entstehen bestimmt einige schöne Momente – und der schönste im Leben der Klagenfurterin war auf Mauritius. „Mein Traum war immer, einmal über den Strand zu galoppieren. Dort konnte ich es auf einem menschenleeren Strand endlich umsetzen und sogar mit dem Pferd im Meer schwimmen.“