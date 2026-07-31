Ein junger Mann hatte eine Reinigungskraft bestohlen: Polizei fasst nach Fahndung mutmaßlichen Seriendieb.

Ein 22-jähriger Rumäne soll in einem Gasthaus im Pölstal einer Reinigungskraft Bargeld gestohlen haben. Der Mann wurde nach einer Fahndung festgenommen und zeigte sich geständig. Die Ermittler bringen ihn zudem mit weiteren Diebstählen in Österreich und Deutschland in Verbindung.

Eine 45-jährige Reinigungskraft mit Arbeiten in einem Gasthaus beschäftigt, als sie von dem Mann nach der Toilette gefragt wurde. Während die Frau ihm den Weg zeigte und anschließend auf die Terrasse ging, soll der 22-Jährige Bargeld aus ihrer am Tresen abgestellten Handtasche gestohlen haben.

Weitere Diebstähle in Seniorenheim

Als die Frau bemerkte, dass der Mann verschwunden war und Geld aus ihrer Geldbörse fehlte, stellte sie ihn auf dem Parkplatz zur Rede. Zu diesem Zeitpunkt saß der Tatverdächtige bereits gemeinsam mit zwei weiteren rumänischen Staatsbürgern in einem Auto. Der 22-Jährige bestritt zunächst den Diebstahl, anschließend fuhr das Fahrzeug davon.

Die verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den Pkw kurze Zeit später anhalten. Auf der Polizeiinspektion zeigte sich der 22-Jährige schließlich umfassend geständig.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten der 22-Jährige und ein 30-jähriger Landsmann außerdem mit einem Diebstahl in einem Seniorenwohnheim in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus steht der 22-Jährige im Verdacht, mehrere Diebstähle in Deutschland begangen zu haben.

Die drei rumänischen Staatsbürger wurden in das Anhaltezentrum Vordernberg eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten dauern an.