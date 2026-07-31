In Kärnten und Osttirol könnte es so heiß wie noch nie werden

Die Hitzewelle bringt Temperaturen bis zu 39 Grad. Zusätzlich ist auch mit Gewittern und Hagel zu rechnen. Österreichs Juli-Rekord wurde schon geknackt.

Abkühlung - wenn schon nicht vom Wetter - wird in den kommenden Tagen dringend benötigt

Nun ist sie also da, die viel zitierte Hitzewelle. In Kärnten wurden am Freitag als erster Höhepunkt stellenweise wie in St. Andrä bereits 36,3 Grad erreicht.

Am 27. Juli 1983 wurden an der Messstelle in Dellach im Drautal (Kärnten) 39,7 Grad registriert. Es war die höchste jemals im Juli in Österreich gemessene Temperatur. Dieser Höchstwert hielt exakt 43 Jahre und vier Tage. Denn am Freitag wurde der bundesweite Juli-Rekord an der GeoSphere Messstelle Wieselburg (NÖ) gebrochen: 40,3 Grad.

Wie berichtet könnte diese Hitzewelle auch für Rekorde in Kärnten und Osttirol sorgen, insbesondere im Bereich der Andauer der Hitzetage. Doch neueste Prognosen versprechen noch mehr.

Hitze und heftige Gewitter

Zuletzt gab es noch große Modellunsicherheiten in Bezug auf das Wetter ab dem kommenden Wochenstart. Das hat sich jetzt geändert, wie Meteorologe David Kurz vom Wetterdienst Ubimet erklärt. Eines gleich vorweg: Die konservativeren Modelle haben sich nicht durchgesetzt.

„Sogar am Freitag sind nicht nur die früher prognostizierten 37 Grad möglich, an einigen Stationen in Kärnten könnten wir da schon 38 Grad erreichen“, sagt Kurz. In Osttirol wird es vergleichsweise etwas „kühler“, wobei auch dort im Lienzer Becken bis zu 36 Grad möglich sind. In Unterkärnten wird es wohl auch überall trocken bleiben, am späten Nachmittag bilden sich aber in Oberkärnten und Osttirol einige Quellwolken – es ist mit Hitzegewittern zu rechnen. „Die können punktuell heftig werden. Mit großem Hagel, Sturmböen und Starkregen ist zu rechnen. Die Gewitter halten bis in die Nacht an.“

Auch am Wochenende bis 37 Grad

Am Samstag bleibt es am Vormittag noch überall trocken, aber bald bilden sich wieder Gewitter. Kurz: „So heftig wie am Freitag werden sie aber nicht sein, insbesondere in Osttirol und Oberkärnten, wo sie früher kommen können. In Unterkärnten kommen sie erst später, daher kann es hier punktuell heftiger werden.“ Entsprechend zweigeteilt ist auch die Temperaturprognose: In Osttirol und Oberkärnten sind Höchstwerte von maximal 33 Grad möglich, in Unterkärnten können es wieder 36 oder lokal sogar 37 Grad werden.

In der Nacht auf Sonntag klingen die Gewitter vom Nordwesten her dann wieder ab, in den Becken ist in der Früh noch mit einzelnen Hochnebelfeldern zu rechnen. „Trotzdem die Nacht kühler verläuft, klettert das Thermometer bis auf 36 Grad“, sagt Kurz. Besonders in den Becken wird es trocken bleiben, in Osttirol und Oberkärnten ist am Nachmittag mit einzelnen Gewittern zu rechnen.

Allzeit-Rekorde zum Wochenstart?

Und dann? Die im Raum gestandene Abkühlung wird nicht kommen – im Gegenteil: „Es wird sogar noch einmal heißer. Am Montag sind Temperaturen um 38, am Dienstag um 39 Grad möglich. Da sind sämtliche Rekordwerte in Kärnten und Osttirol in Reichweite, mancherorts wackeln sie gewaltig“, erklärt Kurz, der von einer „außergewöhnlichen Wetterlage“ spricht. Trotz der aufgeheizten Luft ist die Gewittergefahr an diesen Tagen – Stand jetzt – ziemlich gering, nur die Hohen Tauern und Osttirol dürften betroffen sein.

Wir haben eine außergewöhnliche Wetterlage. Mancherorts wackeln die Allzeit-Rekorde gewaltig. — David Kurz , Meteorologe Ubimet

Ab Donnerstag oder Freitag soll es dann leicht abkühlen – auf extrem hohem Niveau. „Wir werden weiter um die 34 Grad Höchstwerte erreichen, Tageshöchstwerte unter 30 Grad zeichnen sich auch bis übers Wochenende hinweg nicht ab“, sagt Kurz. Nur etwas gewitteranfälliger wird das Wetter gegen Ende kommender Woche wieder.