Kettensägen-Schnitzer aus sechs Ländern treffen sich in Voitsberg

Von 7. bis 9. August wird die Burg Obervoitsberg zum Treffpunkt der internationalen Kettensägen-Schnitzszene. 22 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihr Können, darunter auch ein Weltmeister.

Von 7. bis 9. August wird das Areal der Burg Obervoitsberg zur Bühne für außergewöhnliche Holzkunst: Beim diesjährigen Kettensägen-Schnitzertreffen entstehen Fabelwesen aus dem Harry Potter-Universum ebenso wie Figuren aus der Sagenwelt. Hausherr Günther Friedrich, der im Brotberuf den Voitsberger Bau- und Wirtschaftshof leitet, kann 22 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland begrüßen. Der Kettensägen-Kunstschnitzer hat sich mit seinem Hobby längst einen Namen gemacht und bei Veranstaltungen im Ausland beste Kontakte geknüpft.

„Besonders freut es mich, dass einige meiner Vorbilder nach Voitsberg kommen. Wir haben Teilnehmer aus Russland, Tschechien, Deutschland, Slowenien, der Slowakei und Österreich“, sagt Friedrich. Mit Igor Loskutow kommt sogar ein Weltmeister in die Lipizzanerheimat. Von Freitag bis Sonntag wird jeder Teilnehmer eine Hauptskulptur aus Eichenholz kreieren. An allen drei Tagen wird ab 9 Uhr geschnitzt. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, dem 7. August, um 10 Uhr mit Bürgermeister Bernd Osprian statt.

1 / 6 Günther Friedrich ist leidenschaftlicher Kettensägen-Kunstschnitzer © Rene Lederer

Buntes Rahmenprogramm

Günther Friedrich und der ehemalige Stadtrat Alfred Mayer haben mit der Unterstützung der Stadtgemeinde und des Stadtmarketings ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Die Familie Hohl vom Steiramichl sorgt in der Burgruine für das leibliche Wohl, während das gesamte Außengelände mit Zelten gesäumt ist. An mehreren Ständen präsentieren sich Kunsthandwerker und verschiedene Aussteller.

„Die Veranstaltung rund um das Thema Handwerk hat ein großes touristisches Potenzial und mit der Burg Obervoitsberg eine wunderschöne Kulisse“, sagt Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz. Der Platz eignet sich zudem besonders gut für den An- und Abtransport der Holzstämme und Skulpturen. „Weil wir mehr Platz brauchten, haben wir das Treffen in den letzten Jahren vom Schlosspark Greißenegg zur Bergbau-Erinnerungsstätte in Zangtal und jetzt auf die Burg verlegt“, erzählt Mayer.

Schnellschnitz-Wettbewerb

Für Spannung sorgen die Speed-Carving-Durchgänge, die am Freitag ab 15 Uhr, am Samstag um 11 und 15 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr stattfinden. Die dabei entstandenen Exponate kommen am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr unter den Hammer. Durch die Versteigerungen führt Thomas Vollmann. Musikalisch umrahmt werden sie am Sonntag von den „Huafis“, während am Samstag ab 19 Uhr die Schülcherleitn-Musi zum Dämmerschoppen aufspielt.