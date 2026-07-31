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Ukraine greift russischen Online-Händler Wildberries an
Die Ukraine hat in der Nacht auf Freitag erneut ein Logistikzentrum des russischen Online-Händlers Wildberries angegriffen. Das Lager in der südrussischen Stadt Wolgograd fing nach einem Drohnenangriff Feuer, wie das Unternehmen mitteilte. Mitarbeiter seien nicht zu Schaden gekommen, so das Unternehmen auf Telegram.
In der russischen Region Wolgograd brannten nach einem Drohnenangriff eine Energieanlage und mehrere Lagerhallen. Das teilt der regionale Gouverneur Andrej Botscharow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Fünf Menschen benötigten medizinische Hilfe, erklärt er weiter. Details zu den betroffenen Anlagen nennt er nicht. In der Region befindet sich eine Ölraffinerie des Konzerns Lukoil.