Ukraine greift russischen Online-Händler Wildberries an

Die Ukraine hat in der Nacht auf Freitag erneut ein Logistikzentrum des russischen Online-Händlers Wildberries angegriffen. Das Lager in der südrussischen Stadt Wolgograd fing nach einem Drohnenangriff Feuer, wie das Unternehmen mitteilte. Mitarbeiter seien nicht zu Schaden gekommen, so das Unternehmen auf Telegram.

vor 32 Minuten 31. Juli 2026 um 05:50 Moskau Ukraine-Krieg +2 UkraineAußenpolitik