Franz Robert Wagner lieh „Leutnant Gustl“ in Grundlsee seine Stimme

Noch bis 13. August geht im Gabillonhaus, einem der schönsten Plätze am Grundlsee, eine hochkarätige Kultur-Veranstaltungsreihe über die Bühne.

Die „Arche am Grundlsee“ hat mit ihrem umfang- und abwechslungsreichen Kulturprogramm wieder Fahrt aufgenommen. Im heimeligen Gabillonhaus, gelegen an einem der schönsten Plätze am Ufer des Grundlsees, fühlen sich kulturelle Stammgäste und neu Hinzukommende seit vielen Jahren wie zu Hause.

Motor und Initiatorin der Veranstaltungen ist Adelheid Picha, „Dialoge, Duette, Zwiegespräch“ lautet der Übertitel der heurigen Reihe. Nach einer „Literarischen Zeitreise mit Musik“ von Picha und Herbert Zeman zu Beginn und dem Fußtheater von Anne Klinge sorgte Franz Robert Wagner diese Woche für ein volles Haus.

Ausdrucksstarker Vortrag

Er nahm das Publikum ausdrucksstark mit in die aufgewühlte Gedankenwelt von „Leutnant Gustl“, der sich nach dem Ehrenkodex der österreichisch-ungarischen Armee in der Kaiserzeit nach der nicht standesgemäßen Beleidigung eines Bäckermeisters erschießen will. Mit der Novelle schuf Arthur Schnitzler Jahre vor James Joyce‘s Ulysses die Literaturform des „Inneren Monologs“, erläuterte Adelheid Picha. Die Zuhörerschaft zeigte sich begeistert. Am Klavier ergänzte Johannes Daxner musikalisch.

1 / 5 Adelheid Picha (re.), die Initiatorin der Veranstaltungsreihe, vor Beginn der Lesung im Gabillonhaus © KLZ / Gerhard Pliem

Bis 13. August stehen noch neun Veranstaltungen in der Arche am Programm: Am 31. Juli klingt ein Liederabend mit Werken von Clara Schumann und Johannes Brahms am Grundlsee, am 2. August folgt ein Abend mit dem österreichischen Autor und Essayisten Franz Schuh.

Noch viele Programmpunkte im August

Ein Auszug aus dem weiteren Programm: „Wie von der Nachtigall geboren“, lautet der Titel der Lesung zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann von und mit Jovita Dermota, am Kontrabass begleitet Anna Mittermeier. Der Schauspieler Johannes Silberschneider liest am 9. August aus dem Werk von Franz Kafka, Toni Burger musiziert. Tags darauf geht es in „Der Stille und der Rastlos“ um die Freundschaft von Felix Braun und Stefan Zweig, die Hubert Gaisbauer, Adelheid Picha und Johannes Daxner beleuchten.