AHS-Lehrervertreter will wieder mehr Fokus auf Leistung

Der neue Vorsitzende der AHS-Lehrergewerkschaft, Georg Stockinger (FCG), hat im APA-Interview einen stärkeren Fokus auf Leistung in den Schulen gefordert. "Wenn ich möchte, dass die Schülerinnen und Schüler reüssieren, dass wir in Österreich einen Bildungsstandard haben, dann müssen wir auch zulassen, dass Leistung eingefordert wird", betonte er. Durch KI könne man Leistungen immer einfacher vortäuschen, deshalb sollten etwa öfter als derzeit Tests vor Ort erlaubt sein.

© APA Der neue Chef der AHS-Lehrergewerkschaft Georg Stockinger am Dienstag, 28. Juli 2026, im Rahmen eines Interviews mit der APA - Austria Presse Agentur in Wien.