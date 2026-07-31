Elf Prozent sagen: Weder Deo noch Antitranspirant

Schwitzen ist eine lebenswichtige Funktion, Schweißgeruch und nasse Achseln sind aber eher unerwünscht. Deodorants und Antitranspirantien haben deswegen nicht nur in der Hitzewelle Hochkonjunktur: 56,8 Prozent von über 1.000 Teilnehmenden an einer "Marketagent"-Umfrage verwenden Deos, fast neun Prozent Antitranspirantien, etwas über 16 Prozent beides. 11,1 Prozent gaben hingegen an: "Keines von beidem."

© APA/dpa Schwitzen ist unvermeidlich (und wichtig), Schweißgeruch nicht